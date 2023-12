I migliori film in streaming interpretati da Steve Buscemi

News Cinema

Steve Buscemi (66 anni oggi)

Anche se da qualche tempo compare al cinema in ruoli secondari e in produzioni che non lasciano un segno indelebile nella memoria del pubblico, Steve Buscemi (66 anni oggi) il suo posto d’onore nella storia del cinema contemporaneo se l’è guadagnato eccome. A partire dall’inizio degli anni ‘90, quando ha iniziato a lavorare con cineasti di prima grandezza, ritagliandosi straordinari ruoli da caratterista. Incredibile che non abbia mai ricevuto una nomination all’Oscar, pur mostrando una versatilità che pochi altri attori della sua generazione hanno saputo sviluppare negli anni. Ecco i cinque film in streaming con cui intendiamo celebrare la carrira di culto di Mr. Buscemi. Buona lettura.

Le iene - Cani da rapina (1992)

L'esordio cinematografico di Quentin Tarantino è uno dei quei film che si installano nella memoria cinefila collettiva per non abbandonarla mai più. Le iene - Cani da rapina è un kammerspiel che gioca al massacro in senso letterale e figurato, un tour de force che vede protagonisti oltre a Buscemi anche Harvey Keitel, Tim Roth, Michael Madsen. Momenti di cinema folle, sequenze parossistiche e un gusto per l’eloquio insuperabile. Film da brividi, perfetto per quei tempi. Davvero poderoso. Disponibile su Amazon Prime Video.

Fargo (1996)

Fargo: Il Trailer della versione in 4k per il 25esimo anniversario del Film - HD

Ancora un personaggio sanguinario e follemente surreale per una delle prove più riuscite dell’intera carriera di Buscemi. A chiederglielo questa volta sono i fratelli Coen, che lo vogliono logorroico criminale da strapazzo in Fargo. Perfetta l’alchimia con Peter Stormare, anche se alla fine rimane impressa più di tutti la poliziotta col pancione Frances McDormand. E ci mancherebbe. Film di confine innevato, geometrico e stilizzato, Fargo vince l’Oscar per la miglior attrice e per la sceneggiatura originale. Per il miglior film viene sconfitto da Il paziente inglese: fate voi…Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Il grande Lebowski (1998)

Il grande Lebowski: Clip dal film dei fratelli Coen

Ancora per i Coen Buscemi ci regala la prova maggiormente poetica della sua filmografia, un personaggio gentile e vagamente stonato che perfettamente si integra col burrascoso John Goodman e con l’hippie radical-chic Jeff Bridges. Questi tre attori sopraffini fanno de Il grande Lebowski il lungometraggio di culto che tutti conosciamo. A supporto troviamo anche Julianne Moore, John Turturro e Philip Seymour Hoffman se proprio vogliamo mettere altre ciliegine sulla torta…Scene da delirio assoluto, momenti di comicità sopraffina. Non il nostro preferito dei Coen, ma che gli vuoi dire a questo film…Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, NOW.

Ghost World (2002)

La trasposizione cinematografica del comic-book ultra-indipendente di Daniel Clowes diventa nelle mani di Terry Zwigoff un film sapido e corrosivo, specchio fedele e irritante di quanto sia disperata la provincia americana. Scarlett Johansson e Thora Birch come protagoniste sono indiscutibili, Buscemi come tristissimo uomo comune è di una efficacia quasi stremante. Ghost World è un film che lascia un sapore amarissimo in bocca, sa colpire dritto al cuore per quello che vuole raccontare. oggetto di culto prezioso e avvelenato. Disponibile su CHILI, Google Play.

Morto Stalin, se ne fa un altro (2018)

La satira storica diretta dal caustico Armando Iannucci vede Buscemi collaborare con altri attori di calibro come Jason Isaacs, Andrea Riseborough, Michael Palin e altri. Morto Stalin, se ne fa un altro è una parodia ferocissima e decisamente violenta che mostra la lotta per il potere in maniera purtroppo veritiera. Dialoghi al fulmicotone, scene di divertimento a denti strettissimi. Titolo che merita davvero di essere riscoperto e apprezzato, soprattutto per un cast in forma smagliante. Da applausi. Disponibile su Rakuten TV, Amazon Prime Video.