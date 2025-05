I migliori film in streaming interpretati da Rami Malek

News Cinema

L'attore premio Oscar, recentemente tornato sui nostri schermi con Operazione vendetta, compie oggi 44 anni. Ecco i suoi film in streaming che vi consigliamo.

Compie oggi 44 anni il premio Oscar Rami Malek, il quale è recentemente tornato nelle nostre sale cinematografiche con il discreto thriller Operazione vendetta, dove recita insieme a Rachel Brosnahan e Jon Bernthal. Ecco i suoi film in streaming che vi consigliamo di vedere o recuperare. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da Rami Malek

Bohemian Rhapsody

No Time to Die

Fino all’ultimo indizio

Amsterdam

Oppenheimer

Bohemian Rhapsody (2018)

Bohemian Rhapsody: Il Final Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Un po’ a sorpresa arriva per Malek l’Oscar come miglior attore protagonista grazie alla sua interpretazione della leggenda del rock Freddie Mercury. Una prova fisicamente notevole, così come nella mimica. Iniziato da Bryan Singer e finito di girare da altri dopo il suo allontanamento, Bohemian Rhapsody è un biopic piuttosto ben costruito a livello narrativo, ma senza troppi colpi d’ala a livello meramente cinematografico. Arrivano altre tre statuette tecniche e la nomination come miglior film dell’anno. Insomma un grande successo, anche al botteghino. La consacrazione di Malek, anche piuttosto meritata. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, Disney +.

No Time to Die (2021)

No Time to Die: Il Trailer Finale in Italiano del Film - HD

Chiamato a interpretare il villain dell'ultimo James Bond interpretato da Daniel Craig, Malek risponde con una prova che mette in risalto il lato umano e vulnerabile del suo personaggio. È probabilmente lui la cosa maggiormente interessante di No Time to Die, che il regista Cary Fukunaga tenta di mettere insieme sfruttando una sceneggiatura fin troppo scollacciata. E poi il finale contraddice tutto quanto costruito dalla leggenda dell’agente segreto 007. Il pubblico accorre, alcune sequenze sono davvero spettacolari, ma siamo molto lontani dai tempi di Casino Royale e soprattutto Skyfall. Craig poteva dire addio in modo migliore…Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes.

Fino all’ultimo indizio (2021)

Fino all'ultimo indizio: Nuovo Trailer Italiano del Film - HD

Un thriller d’altri tempi, dove l’atmosfera e la possanza dei personaggi conta più dell’azione e addirittura della scoperta della verità. Poliziotti che sentono fin troppo il peso del loro lavoro, un sospetto che sprigiona colpevolezza da ogni poro, le sensazioni corrotte di una città notturna e malata. John Lee Hancock fa de Fino all’ultimo indizio un film che sembra uscito dagli anni ‘70, complesso e corposo, lento nella narrazione ma forte nella capacità di trascinare lo spettatore dentro il suo inferno filmico. Denzel Washington come protagonista è sempre carismatico, Malek a supporto funziona, Jared Leto come assassino presunto proprio non funziona. Ma tant’è, il film rimane davvero interessante proprio perché fuori tempo massimo. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, TIMVision.

Amsterdam (2022)

Amsterdam: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

David O. Russell ha avuto negli scorsi anni film troppo celebrati, mentre il suo ultimo Amsterdam meritava al contrario una migliore fortuna. Il triangolo amoroso ed emotivo composto da Christian Bale, Margot Robbie e John David Washington è esemplare, il tono della storia poetico e sottile, la messa in scena del tutto azzeccata. Amsterdam non è un film perfetto, tutt’altro, eppure è ispirato e romantico, deciso a raccontare il lato oscuro dell'America. Quella di serie come di oggi. Malek in una parte di contorno fondamentale funziona, soprattutto nei suoi duetti con Anya Taylor-Joy. Cast stellare a cui si aggiunge Robert De Niro. Per noi un film assolutamente da rivalutare. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

Oppenheimer (2023)

Chiudiamo con il film dei sette premi Oscar, a cui Malek partecipa ancora una volta con un ruolo minimo che l’attore riempie in maniera del tutto efficace. Cillian Murphy conduce Oppenheimer nel tour de force visivo e narrativo che Christopher Nolan ha organizzato per lui. Robert Downey Jr., Emily Blunt, Florence Pugh e tutti gli altri vi partecipano con grande adesione ai rispettivi personaggi. Visivamente è portentoso, tecnicamente perfetto, a livello di ideologia però possiamo discuterne, e molto. Oltre ai premi arriva quasi un miliardo di dollari d'incasso in tutto il mondo, un miracolo che solo Nolan poteva fare. Bravissimo a vendersi. Disponibile su Google Play, Apple Itunes, Netflix, Amazon Prime Video.