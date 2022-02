I migliori film in streaming interpretati da Isla Fisher

News Cinema

L'attrice australiana che oggi compie 46 anni ha realizzato alcuni grandi successi di pubblico e critica. Ricordiamoli attraverso cinque titoli in streaming.

Facciamo oggi gli auguri di quarantaseiesimo compleanno alla travolgente Isla Fisher, uno dei talenti comici più effervescenti che si sono affermati in questi ultimi anni. Sposata con l’altro istrione della commedia Sacha Baron Cohen, la Fisher ha saputo imporre la sua personalità irresistibile e una notevole presenza scenica in produzioni anche molto differenti tra loro, come dimostrano i cinque film in streaming selezionati qui sotto. Ecco dunque il meglio della carriera sviluppata fino a oggi di Isla Fisher, attrice capace di bucare lo schermo come poche altre colleghe quando si tratta di far sorridere il grande pubblico. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da Isla Fisher

2 single a nozze (2005)

Una delle commedie più folli, riuscite e scatenate del nuovo millennio. David Dobkin organizza uno spettacolo comico senza freni, in cui i due mattatori Owen Wilson e Vince Vaughn si ritrovano a divorare conquiste infiltrandosi a matrimoni a casaccio. La Fisher interpreta l’oggetto amoroso di uno dei due, con Rachel McAdams a supporto come vero oggetto romantico dell’altro. 2 single a nozze ottiene un clamoroso successo di pubblico ed è più che meritato, in quanto si tratta di uno spettacolo libero, folle e pieno di inventiva. Disponibile su Google Play, Apple Itunes.

Il grande Gatsby (2013)

Il grande Gatsby: Il Nuovo Trailer Ufficiale Italiano - HD

Nel grosso spettacolo visivo improntato da Baz Luhrmann la Fisher recita un ruolo breve ma fondamentale per la trama, dimostrando tutto il suo istrionismo. Leonardo DiCaprio e Tobey Maguire sono i protagonisti di un adattamento fin troppo estetizzante, magnifico nella visione quanto meno incisivo di quello che avrebbe potuto essere. Elizabeth Debicki esplode nel film col suo caschetto anni ‘20, Joel Edgerton e Jason Clarke supportano con la solita competenza. Il grande Gatsby si rivela un grosso successo di pubblico e Oscar per costumi. Lo stile di Luhrmann è sempre distinguibile, nel bene e nel male…Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Infinity +, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

Now You See Me - I maghi del crimine (2013)

Now You See Me - I maghi del crimine: Il trailer italiano del film

Una delle sorprese maggiormente gradite dell’anno, un action-movie condito di commedia e ottime trovate di sceneggiatura. La Fisher è coprotagonista insieme a Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Dave Franco, Mark Ruffalo, Michael Caine e Morgan Freeman di un film davvero divertente. Now You See Me - I maghi del crimine intriga, sorprende nel finale, tiene lo spettatore incollato alla poltrona. Un film mainstream ottimamente orchestrato. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Apple itunes, Netflix, TIMVision, Amazon Prime Video, NOW.

Animali notturni (2016)

Animali Notturni: Il trailer italiano del film - HD

Piccolo ma estremamente significativo ruolo drammatico per la Fisher, nel thriller psicologico diretto dallo stilista Tom Ford che irretisce il pubblico grazie a una messa in scena di enorme eleganza. Il doppio piano di racconto vede protagonisti Amy Adams, Jake Gyllenhaal e un Michael Shannon che arriva alla nomination all’Oscar come attore non protagonista. Animali notturni è un film complesso, che possiede vari livelli di lettura. Lo spettacolo è interessante, a tratti ipnotico pure quando oscuro. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

Prendimi! (2018)

Prendimi!: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Il ritorno alla commedia per la Fisher è scatenato. Prendimi! è una commedia che vede protagonisti amici che giocano allo stesso gioco da decenni. E tali amici sono Ed Helms, Jon Hamm, Jeremy Renner e altri caratteristi di lusso. Momenti spassosi per un prodotto volto al puro intrattenimento che raggiunge pienamente il suo scopo. Da gustare tutto d’un fiato fino al finale dolceamaro. Indiscutibilmente efficace. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.