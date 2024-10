I migliori film in streaming di Todd Phillips, regista di Joker: Folie à Deux

News Cinema

Il cineasta americano prima dei due cinecomic interpretati da Joaquin Phoenix si era imposto nella commedia. Ecco i suoi film in streaming da rivedere.

Approfittando dell’arrivo nelle sale di tutto il mondo di Joker: Folie à Deux, già presentato con successo allo scorso Festival del Cinema di Venezia, vogliamo adoperare i consueti cinque film in streaming per ripercorrere la carriera del suo regista Todd Phillips, un cineasta che ha attraversato in particolar modo la commedia mainstreaming lasciando un segno profondo sulla stessa. Buona lettura.

Cinque film in streaming diretti da Todd Phillips, regista di Joker: Folie à Deux

Una notte da leoni

Parto col folle

Una notte da leoni 2

Trafficanti

Joker

Una notte da leoni (2009)

Una notte da leoni: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film

Dopo qualche discreto successo di pubblico arriva il film della svolta, una commedia scatenata e senza paura ambientata in una Las Vegas che simboleggia la perdizione come mai. Bradley Cooper, Ed Helms e Zach Galifianakis sono un trio di protagonisti semplicemente formidabile, che fa di Una notte da leoni un viaggio dentro il lato oscuro dell’essere umano messo in scena con una voglia di divertirsi e rompere le regole davvero sorprendente. Un film che è stato sottovalutato dalla critica perché inserito dentro il genere, ma si rivela una dissertazione sul vuoto pneumatico che ci circonda molto più profonda della superficie mainstream. partecipazione straordinaria di Mike Tyson e heather Graham. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, NOW.

Parto col folle (2010)

Parto col folle: Il nuovo trailer del film con Robert Downey Jr. e Zach Galifianakis

Ancora con Galifianakis a supporto del protagonista Robert Downey Jr., Phillips costruisce un road-movie con momenti di cinema davvero divertententi ma con un sottotono maggiormente drammatico, che si rivela nella sua interezza man mano che la storia procede. Parto col folle si costruisce sulla falsariga di Un biglietto in due di John Hughes, ne ripropone il tono dolce amaro e colpisce nel segno. Jamie Foxx in un cammeo è semplicemente irresistibile, e rende ancor più vitale e stridente un film che merita senza dubbio una seconda visione. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

Una notte da leoni 2 (2011)

Una notte da leoni 2: il trailer italiano del film

L’idea di Todd Phillips è semplice ma molto ficcante: possono i suoi protagonisti imparare la lezione se il mondo che li circonda continua a offrire loro tentazioni, svago senza freni, una vita che rappresenta ancora una la vuotezza e l’assenza di valori dei nostri tempi? Una notte da leoni 2 è una versione del precedente ancor più esplosa, ridondante e metaforica. Ken Jeong come menestrello impazzito funziona ancora una volta per dare un pizzico di cinema impazzito e inquietante a un lungometraggio già ampiamente esorbitante. Un sequel che approfondisce tematiche del precedente, le spinge oltre con intelligenza e voglia di divertirsi e divertire. E ci riesce in pieno. Altro enorme successo di pubblico. Disponibile su Rakuten TV, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, NOW.

Trafficanti (2016)

Trafficanti: Nuovo trailer italiano - HD

Ispirato da una storia realmente accaduta, Trafficanti lascia finalmente vedere esplicitamente tutta la vena nerissima e velenosa del cinema di Phillips. Un Jonah Hill in grande vena comica-drammatica e un Miles Teller perfetto come coprotagonista mettono in scena questa storia di “American Dream” paradossale e criminosa, che si dipana grazie a una sceneggiatura molto precisa. Il pubblico non abbraccia il progetto perché davvero troppo oscuro e angosciante per il botteghino americano, ma a conti fatti uno dei film maggiormente rivelatori di Phillips. Uno schiaffo al capitalismo a stelle strisce che colpisce profondamente e durissimo. Uno spasso al vetriolo. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, NOW.

Joker (2019)

Joker: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Todd Phillips costruisce intorno al suo protagonista Joaquin Phoenix un universo cinematografico di enorme coerenza estetica e narrativa, che rimanda direttamente ai capolavori americani degli anni ‘70 dove alienazione e degrado umano venivano messi in scena con coraggio e profondità. Joker è un cinecomic coerente, che si allontana dalla visione di batman per costruirne una propria. Robert De Niro, Zazie Beetz, Marc Maron e tutti gli altri membri del cast aiutano il villain nel suo percorso di discesa all’inferno metropolitano. Un film livido, oscuro, affascinante che ottiene numerose nomination all’oscar tra cui film e regia, vincendo le statuette per l’attore e la colonna sonora. Enorme successo di critica e pubblico che trionfa anche a Venezia col Leone d’Oro. La consacrazione definitiva di Phillips. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Netflix, TIMVision.