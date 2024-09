I migliori film in streaming di Kristen Stewart, protagonista di Love Lies Bleeding

News Cinema

L'attrice nominata all'Oscar per Spencer torna sugli schermi italiani col suo nuovo lungometraggio. Ecco cinque film in streaming tra i suoi che apprezziamo in particolare modo.

L’arrivo nelle sale italiane dell’intenso Love Lies Bleeding ci regala la possibilità di ripercorrere la carriera della sua protagonista Kristen Stewart. Candidata all’Oscar pochi anni fa grazie a Spencer di Pablo Larrain, l’attrice, produttrice e presto anche regista ha collaborato con alcuni autori di indubbio valore nel corso degli anni. Ecco i film in streaming tra i suoi girati che maggiormente apprezziamo. Buona lettura.

Panic Room (2002)

Il primo ruolo importante arriva accanto a Jodie Foster nel thriller da camera diretto come sempre in maniera magistrale da David Fincher. Un gioco al massacro tra una madre e figlia e un gruppo di rapinatori in una villa lussuosa. Un tutto in una notte elegante e pieno di trovate nella sceneggiatura, con un ritmo assolutamente coinvolgente. Panic Room funziona sotto ogni punto di vista, a partire dai strepitosi titoli di testa che sono omaggio esplicito da Alfred Hitchcock. oggetto di culto da parte di molti cinefili e ottimo successo al botteghino. Tutto meritato. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Into the Wild (2007)

Partecipazione straordinaria al miglior film da regista di Sean Penn, un inno alla libertà e alla voglia di conoscere i propri limiti che va oltre la vita stessa. Ispirato da una storia vera e dal libro di Jon Krakauer, Into the Wild rimanda agli afflati idealisti del grande cinema degli anni ‘70. Emile Hirsch è un protagonista vibrante, nel cast anche il mai dimenticato William Hurt e un intenso Hal Holbrook che arriva alla nomination all’Oscar come non protagonista. Grande cinema indipendente, sincero, preciso e guidato dall’umanità dei personaggi e dalla bellezza degli scenari naturali. Cosa c'è di meglio? Disponibile su CHILI, Amazon Prime Video.

Sils Maria (2014)

La prima collaborazione con Olivier Assayas, a cui seguirà l’altrettanto riuscito Personal Shopper, vede la Stewart duettare con enorme competenza con la divina Juliette Binoche, in un gioco di specchi notevole e riuscito. Sils Maria è uno studio al femminile complesso e molto ben curato, che lavora su diversi piani di lettura e li centra tutti. Il discorso sulla maschera dell’essere attrice e insieme donna è sinceramente commovente, e regala al film almeno un paio di sequenze in cui la recitazione delle attrici è potente. Con un finale pieno di scenari naturali pazzeschi. Film da gustare in silenzio. Cadenzato e verissimo. Uno dei migliori dell’autore francese. Disponibile su Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Certain Women (2016)

Protagonista del terzo e ultimo segmento insieme all’altrettanto emozionante Lily Gladstone, la Stewart regala alla bravissima regista Kelly Reichardt una delle sue interpretazioni più riuscite. Certain Women è un film a episodi che contiene una sua coerenza interna potentissima e intima, grazie anche alle prove maestose di altre attrici di spessore come Laura Dern e Michelle Williams. Difficile scegliere uno dei tre segmenti, sono tutti talmente sinceri e impregnati di vita vera che arrivano tutti dritti al cuore. Film bellissimo, che dovete assolutamente recuperare se non l’avete visto. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Crimes of the Future (2022)

Lavorare con David Cronenberg significa sempre esplorare gli angoli reconditi del concetto di corpo, di trasformazione, di identità legata alla nozione di tessuto sociale quanto a quella di singolo individuo. E Crimes of the Future non fa assolutamente eccezione, tutt’altro. Viggo Mortensen, Lea Seydoux e tutti gli altri attori regalano a questo film di fantascienza durissimo e suadente il giusto appeal per rinverdire i fasti dell’autore canadese. Difficile scegliere una sequenza maggiormente potente rispetto a molte altre. Il discorso su dove stiamo andando è preciso e ficcante, il resto lo fa una messa in scena come sempre difficile da dimenticare. Disponibile su CHILI, Amazon Prime Video.