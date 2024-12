I migliori film in streaming di John Turturro, adesso nelle sale italiane con La stanza accanto

News Cinema

Il grande caratterista newyorkese recita nel film di Pedro Almodóvar premiato col Leone d'Oro a Venezia. Ecco alcuni dei suoi film in streaming più conosciuti e apprezzati.

Oltre alle due potenti protagoniste Tilda Swinton e Julianne Moore, La stanza accanto di Pedro Almodóvar - Leone d’Oro a Venezia - vede come comprimario di lusso assoluto il grande John Turturro. Dall’esordio come attore nel 1985 grazie al film di culto Vivere e morire a Los Angeles di William Friedkin, l’attore nato a New York 67 anni fa ha collaborato con molti dei più grandi cineasti contemporanei. Dalla sua incredibile carriera abbiamo estratto cinque film in streaming che testimoniano la sua indiscutibile qualità di caratterista. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da John Turturro, ora nelle sale italiane con La stanza accanto

Fa’ la cosa giusta (1989)

Il capolavoro che lancia la carriera di Spike Lee, con tanto di nomination all’Oscar per la miglior sceneggiatura originale, vede Turturro umanissimo e complesso figlio del proprietario della pizzeria che rappresenta il teatro principale della vicenda. Accaldato, schierato, pronto ancora oggi a dare battaglia, Fa’ la cosa giusta rimane uno schiaffo indissolubile all’America razzista e piena di preconcetti. Ieri come oggi. Nel cast anche un Danny Aiello da applausi, Giancarlo Esposito, lo stesso Lee e un gruppo di caratteristi al fulmicotone. girato interamente a Bedstuy, un film che non si dimentica assolutamente. Da rivedere per lasciarsi ancora una volta scuotere. È assolutamente necessario. Disponibile su Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, NOW.

Crocevia della morte (1990)

Uno dei ruoli da “villain” più riusciti della carriera di Turturro, un personaggio viscido e amorale che perfettamente si incastra nel mosaico umano di questo splendente crime-movie dei fratelli Coen. Gabriel Byrne guida Crocevia della morte dentro un labirinto anrrativo ed estetico di primisismo prodine, a cui aprtecipano ispirati anche Albert Finney, Marcia Gay Harden, Steve Buscemi e molti altri. La sequenza iniziale e quelle dentro il bosco delle esecuzioni sono da antologia, così come molti momenti di confronto tra i grandi attori. Uno dei film “dimenticati” dei Coen perché fu un grosso insuccesso commerciale, ma a livello di qualità siamo davvero tra i migliori. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Il giocatore - Rounders (1998)

Partecipazione di lusso in un cast all-star nel film migliore mai realizzato sul poker. Matt Damon come protagonista di Il giocatore - Rounders è un carisma impressionante, e intorno a lui gravitano bravissimi Edward Norton, John Malkovich, Gretchen Mol, Martin Landau e Famke Janssen. La partita finale è da antologia, così come il burrascoso inizio. In mezzo il film di John Dahl è uno studio di caratteri e psicologie davvero raffinato. Le partite sono messe in scena come duelli psicologici di gran classe, dove la vera anima dei personaggi si scopre. Notevole prestazione di Turturro in un ruolo per lui insolito, quello del giocatore saggio e solido. grande film, uno dei migliori di quel periodo. Disponibile su Google Play, Apple Itunes.

Fratello dove sei? (2000)

Ancora diretto da Joel ed Ethan Coen, Turturro è protagonista insieme a George Clooney e Tim Blake Nelson di una rivisitazione dell’Odissea spassosa e cinematograficamente straordinaria. Fratello dove sei? rappresenta al meglio lo spirito giocoso ed intellettuale dei suoi autori, un mix di raffinatezza e follia davvero irresistibile. E poi la fotografia di Roger Deakins è come sempre impagabile. Holly Hunter, John Goodman in brevi ma magnifiche scene sono anche loro pazzeschi. Uno dei due, tre migliori film dei Coen, commedia degli equivoci ambientata in un’epoca complessa e contraddittoria. Perfetta per loro insomma…Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

The Batman (2022)

The Batman: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Chiudiamo col cinecomic che vede Turturro interpretare con grande carisma il boss mafioso Carmine Falcone. Una prestazione di enorme spessore, al quale si va ad aggiungere a quelle notevoli di Robert Pattinson, Zoe Kravitz, Peter Sarsgaard, Paul Dano, Colin Farrell, Jeffrey Wright. Matt Reeves mette in scena The Batman come una detective-story più che un cinecomic, e l’effetto funziona meravigliosamente, anche perché incastonato in una messa in scena plumbea e disperata. Uno dei migliori film di supereroi degli ultimi anni, coerente nella visione e nello sviluppo. Da vedere e apprezzare in toto, se lo merita senza la minima ombra di dubbio.vDisponibile su Rakuten TV, Google Play, Infinity +, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.