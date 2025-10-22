I migliori film in streaming di Jeff Goldblum, tra poco al cinema con Wicked - Parte 2

News Cinema

L'icona hollywoodiana festeggia oggi i suoi 73 anni. Ecco i film in streaming che lo hanno reso un attore amato da tutti.

Compie oggi 73 anni l’intramontabile Jeff Goldblum, attore che a partire dagli anni ‘70 ha attraversato il cinema d’autore e quello mainstream americano con eleganza e ironia irraggiungibili. I cinque film in streaming selezionati per rendergli omaggio rappresentano soltanto una minima parte di una filmografia incredibilmente variegata, ricca di successi sia artistici che commerciali. IN attesa di rivederlo a breve in Wicked - Parte 2, ecco il meglio del suo percorso professionale. Buona lettura.

Cinque film in streaming di Jeff Goldblum, prossimo al ritorno al cinema con Wicked - Part 2

Terrore dallo spazio profondo

Il grande freddo

La mosca

Jurassic Park

Wicked

Terrore dallo spazio profondo (1978)

Partiamo col capolavoro di fantascienza diretto da Philip Kaufman. La versione di Terrore dallo spazio profondo interpretata da Donald Sutherland, Veronica Cartwright, Leonard Nimoy, Goldblum e molti altri è un concentrato di angoscia e atmosfere asfissianti, in pieno stile anni ‘70. La regia e lo sviluppo narrativo cadenzati permettono di immergere lo spettatore in un universo di paranoia e sospetto irripetibili. Cameo stratosferico di Robert Duvall in una sola inquadratura. E uno dei finali più struggenti e pessimisti mai realizzati. Cast corale che merita un unico, incontrastato applauso. Film di genere che trascende lo stesso per farsi riflessione sul presente. Il nostro presente. Bellissimo e indimenticabile. Disponibile su CHILI, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Il grande freddo (1983)

William Hurt, Glenn Close, Tom Berenger, Mary Beth Hurt, Kevin Kline, Meg Tilly e Goldblum compongono uno dei cast più ispirati e commoventi degli anni ‘80. Scritto e diretto da un Lawrence Kasdan in stato di grazia, Il grande freddo è un dramma epocale che parla della fine di un’epoca, del tramonto del sogno americano consumato tra le mura domestiche. Oggetto di culto con una colonna sonora leggendaria, il lungometraggio ottenne le nomination all’Oscar per il miglior film, la sceneggiatura e l’attrice non protagonista (Close). La battuta più bella del film la dice Goldblum, ma non vi sveleremo quale…Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

La mosca (1986)

La più grande interpretazione della carriera di Goldblum in uno dei più grandi lungometraggi diretti da David Cronenberg. La mosca è una discesa nell’inferno fisico di uno scienziato che sfida le leggi della natura e ne paga le conseguenze in maniera orribile. La trasformazione fisica di Seth Brundle corrisponde a una metamorfosi psicologica devastante, in un connubio di dramma e horror inarrivabili. Geena Davis e John Getz chiudono un trio di protagonisti perfetti. Un film come non ce ne sono stati altri, prima o dopo. Oscar per il trucco, ma con un po’ di coraggio molte altre statue avrebbero dovuto essere gli tributate. Quella per il miglior attore compresa…Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Amazon Prime Video, Disney +.

Jurassic Park (1993)

Lo scienziato istrionico e vagamente sbruffone Ian Malcolm segna per sempre la carriera di Goldblum, e il suo modo di recitare diventa maggiormente sopra le righe. È lui il cuore spavaldo di Jurassic Park, film spartiacque per quanto riguarda gli effetti speciali che Steven Spielberg dirige in scioltezza. David Koepp alla sceneggiatura, ispirata dal romanzo di Michael Crichton. Insomma, il pacchetto mainstream è assicurato per uno dei più grandi successi della storia del cinema. La sequenza dell’arrivo del Tirannosauro è un capolavoro di tensione ed effetti speciali innovativi. Il resto è intrattenimento di lusso. Ma che intrattenimento! Spielberg touch! Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, NOW.

Wicked (2024)

Dovevamo necessariamente chiudere con il primo Wicked perché è uno dei più grandi musical contemporanei e un successo di pubblico e critica enorme. Cynthia Erivo domina la scena, con carisma, dolcezza e una voce straordinaria. Avrebbe meritato l’Oscar come miglior attrice protagonista. Ariana Grande, Goldblum, Christopher Bailey e Michelle Yeoh stanno al gioco con partecipazione corale intensa e precisa. Film che ti trasporta, ti commuove, ti innalza il cuore con numeri musicali poderosi. Non vediamo l’ora di vedere il sequel, l’attesa è quasi spasmodica. E Goldblum nel ruolo del Mago di Oz è come sempre uno spasso per la mente e l’umore. Spassoso e toccante. Disponibile su CHILI, Amazon Prime Video.