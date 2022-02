I migliori film in streaming di Elizabeth Olsen

News Cinema

L'attrice che compie oggi 33 anni ha realizzato in carriera blockbuster di enorme successo ma anche piccoli grandi lungometraggi indipendenti. Ecco il meglio della sua filmografia in streaming.

Di tutti gli attori che nel corso degli anni sono stati “fagocitati” dall’universo dei supereroi Marvel, Elizabeth Olsen è quella che maggiormente ci fa rammaricare. Lontano dalle produzioni mainstream e dal budget illimitato l'attrice che compie oggi 33 anni ha infatti realizzato due dei film migliori dello scorso decennio, opere di enorme impatto emotivo che ne hanno confermato, se non il talento, di sicuro l’intelligenza nello scegliere ruoli e opere di spessore. Speriamo che una volta terminata la sua avventura nella parte di Wanda Maximoff/Scarlet Witch - grazie alla serie di Disney+ WandaVision ha ottenuto una candidatura agli Emmy Award - la Olsen torni a girare questo tipo di lungometraggi. Noi intanto vogliamo renderle il nostro omaggio attraverso i soliti cinque film in streaming. Dedicate la vostra attenzione ai titoli meno conosciuti, si tratta di vere e proprie perle. Buona lettura.

La fuga di Martha (2011)

La fuga di Martha: Il trailer italiano

Il dramma diretto dall’esordiente Sean Durkin vede la Olsen magnifica protagonista nel ruolo di una ragazza che deve ricostruire la propria vita interiore dopo essere scappata da una setta. La fuga di Martha si rivela un film dalla densità inaudita, angosciante nel testo quanto elegante nella forma. Accanto all’attrice un mastodontico John Hawkes, villain ipnotico e manipolatore. Un film che lascia una scia molto profonda nell’animo umano, impossibile da dimenticare. Da recuperare assolutamente, a nostro avviso il miglior lungometraggio del 2011. Disponibile su CHILI, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, Disney +.

Godzilla (2014)

Godzilla: Trailer Ufficiale Italiano del film - HD

Il passaggio al cinema mainstream avviene con il reboot diretto da Gareth Edwards, che sceglie un impianto visivo originale e autunnale per riportare in vita Godzilla. Blockbuster in cui il non visto conta più degli effetti speciali, non ben strutturato nella trama ma intrigante da vedere. Nel cast anche Bryan Cranston, Aaron Taylor-Johnson e Ken Watanabe. Tutto sommato il migliore del filone che seguirà. Di gran lunga…Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Apple Itunes, Netflix, TIMVision, Amazon Prime Video, NOW.

Avengers: Age of Ultron (2015)

Avengers: Age of Ultron: Il Nuovo trailer ufficiale in italiano - HD

L’entrata nel MCU arriva col secondo Avengers diretto da Joss Whedon, che non bissa l’enorme successo del primo capitolo poiché decisamente più dark e meno gioiosamente spettacolare. Nel ruolo di Wanda la Olsen conferma la sua presenza scenica, facendo di Age of Ultron un blockbuster comunque godibile. Robert Downey Jr. e gli altri riescono a proporre uno spettacolo roboante come del resto è stato improntato l’intero franchise. Funziona al botteghino, e tanto basta…Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Disney +.

I segreti di Wind River (2017)

I Segreti di Wind River: Il Nuovo Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD

Raramente un thriller negli ultimi anni ha raggiunto una tale intensità nella definizione dei personaggi e del loro dolore sopito. Un grandioso Jeremy Renner conduce I segreti di Wind River dentro le strade del dramma con una potenza attoriale indomabile. La Olsen fa da spalla perfetta al fine di arrivare a costruire una storia che spezza il cuore. L’esordio alla regia di Taylor Sheridan è grande cinema, di gran lunga il miglior film del 2017. La sequenza finale chiude un cerchio narrativo e umano struggente. Capolavoro. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Netflix, TIMVision, Amazon Prime Video.

Avengers: Endgame (2019)

Avengers: Endgame: Il Nuovo Trailer Ufficiale in Italiano - HD

Per forza di cose dobbiamo chiudere con uno dei maggiori successi della storia del cinema, un calderone di effetti speciali organizzato dai fratelli Russo con indubbia competenza cinematografica. Avengers: Endgame è tutto quello che volevate dai film della Marvel, forse anche di più e troppo. Come superare questo ottovolante inarrestabile? Ci si diverte se non di vuole andare in profondità e pensare troppo. Ma in fondo forse va bene così. Commiato intelligente per Iron Man e il Captain America di Chris Evans. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, TIMVision, Amazon Prime Video, Disney +.