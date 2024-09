I migliori film in streaming di Catherine Zeta-Jones

News Cinema

L'attrice premio Oscar per Chicago compie poggi 55 anni. Celebriamone il talento con alcuni dei suoi film più famosi disponibili in streaming.

Compie oggi 55 anni la gallese D.O.C. Catherine Zeta-Jones. Esplosa alla fine degli anni ‘90, l’attrice ha vissuto un momento artistico estremamente fulgido che l’ha portata in quegli anni a diventare una delle star più ricercate ed acclamate ad Hollywood. I cinque film in streaming che abbiamo selezionato per renderle omaggio testimoniano non soltanto la sua enorme presenza scenica ma anche una versatilità che l’ha portata addirittura a vincere l’Oscar. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da Catherine Zeta-Jones

La maschera di Zorro

Entrapment

Traffic

Chicago

The Terminal

La maschera di Zorro (1998)

Antonio Banderas nei panni dell’eroe mascherato sprizza fascino a palate. Anthony Hopkins ci mette come sempre tutto il suo carisma. ma se La maschera di Zorro diventa il titolo di culto di quel periodo il merito è senz’altro dell’astro nascente della Zeta-Jones, alla sua prima prova in grado di lanciare la carriera. Martin Campbell dirige con la verve sbarazzina che ha contraddistinto alcuni dei suoi migliori lavori. Davvero nulla da dire a questo film di cappa e spada, di maschere e azione magnificamente organizzata. Ci si diverte un mondo e con intelligenza sopra la media. Uno spasso per il cuore e gli occhi. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Entrapment (1999)

L’heist-movie più fascinoso di fine millennio vede la Zeta-Jones far coppia col mito Sean Connery per un thriller hi-tech che possiede almeno una sequenza da applausi, quella della “battaglia” con l'allarme a infrarossi. Entrapment viene diretto da Jon Amiel con il giusto ritmo e il gusto per lo spettacolo altisonante. La protagonista si rivela senza dubbio la carta vincente del progetto, sinuosa e spericolata ma sempre in grado di offrire una prova d’attrice di indubbio livello. Ci si diverte con leggerezza, il film offre due ore di intrattenimento di più che discreto livello. Disponibile su Disney +.

Traffic (2000)

Alla prima vera prova drammatica della sua carriera hollywoodiana, la Zeta-Jones regala a Steven Soderbergh un personaggio complesso, ambiguo, dotato di un suo fascino oscuro. Insieme a Michael Douglas, Benicio Del Toro e tutti gli altri, l’attrice contribuisce a formare un cast ineccepibile, che eleva lo stato di Traffic a film di enorme sostanza. Arrivano quattro premi Oscar tra cui quello per la regia, e alla Zeta-Jones una nomination sarebbe stata dovuta. Poco importa, la sua partecipazione al film è sostanziosa e applaudita. Da vedere con la giusta tensione. Disponibile su Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Chicago (2002)

Il musical diretto da Rob Marshall e ispirato dal genio di Bob Fosse possiede un cast di livello altissimo, che vede Renée Zellweger, Richard Gere, Queen Latifah, John C. Reilly, Lucy Liu e molti altri regalaci coreografie e canzoni di primissimo ordine. Catherine Zeta-Jones partecipa con una prova maiuscola, che le regala giustamente l’Oscar come miglior attrice non protagonista. Chicago è un tripudio di suoni, note, danze sfrenate, un vero toccasana per il genere. Forse l'Academy Award per il miglior film è vagamente esagerato, ma non intacca la qualità di un film davvero magnificamente confezionato. Disponibile su Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

The Terminal (2004)

Nella favola tutta contemporanea diretta da Steven Spielberg, la Zeta-Jones deve far coppia con un Tom Hanks capace come sempre di incarnare lo spirito migliore e positivo dell’essere umano. The Terminal si rivela un lungometraggio che alterna grandi momenti di cinema a qualche melensaggine, eppure i duetti tra i due protagonisti non possono non arrivare al cuore. Se poi aggiungete un magnifico Stanley Tucci a supporto, ecco che ci si innamora comunque di un film imperfetto ma sincero, sentito, alla maniera dello Spielberg che ci tiene davvero alle sue opere. Da vedere per coccolarsi e volersi bene.Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, NOW, Paramount +.