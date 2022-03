I migliori film in streaming di Bryan Cranston

News Cinema

L'icona della TV contemporanea compie oggi 66 anni. Ecco i cinque film in streaming con cui si è imposto anche sul grande schermo.

Se come noi amate Bryan Cranston è principalmente per i suoi personaggi televisivi, inutile nasconderlo: il dentista folle di Seinfeld, il padre pazzerello di Malcolm in the Middle e ovviamente il Walter White/Heisenberg di Breaking Bad. Ci mancherebbe, nessun problema. Al cinema però l’attore originario di Los Angeles che compie oggi 66 anni ha comunque lasciato una sua impronta, fatta di ruoli a supporto di indubbio spessore e di almeno un paio di titoli da protagonista che hanno trovato il grande consenso di pubblico e critica. Eccovi dunque i cinque film in streaming con cui vogliamo celebrare il compleanno ma soprattutto il talento di un grande interprete contemporaneo. Buona lettura.

I migliori film in streaming interpretati da Bryan Cranston

Drive (2011)

Partiamo con il film-culto dello scorso decennio, un noir losangelino al neon che Nicolas Winding Refn realizza con una maestria registica assoluta. Ryan Gosling, Carey Mulligan, Oscar Isaac e un gruppo di grandi caratteristi fanno di Drive un’opera che fonde con grandezza forma e sostanza. Colonna sonora da brividi. Cranston nel ruolo doloroso del datore di lavoro e amico del protagonista, possiede almeno due scene da antologia. Miglior regia a Cannes. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Netflix, Amazon Prime Video.

Argo (2012)

Altra parte di contorno in uno dei lungometraggi più intelligenti dello scorso decennio, un thriller vagamente stralunato che Ben Affleck dirige e interpreta con solidità. Argo mette in scena la finzione del cinema dentro la finzione stessa, raccontando del salvataggio dei diplomatici americani in Iran dopo la rivoluzione del 1979. Cranston offre la sua competenza attoriale e il suo carisma quieto. Oscar per il miglior film dell’anno. Meritato. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Netflix, TIMVision, Amazon Prime Video.

Godzilla (2014)

Altro ruolo secondario nel disaster-movie che rilancia il lucertolone più famoso della storia del cinema. Nella prima parte di Godzilla il rapporto tra il padre Cranston e il figlio Aaron Taylor-Johnson è la cosa migliore del film, mentre nella seconda la messa in scena oscura e autunnale di Gareth Edwards lascia un senso di disagio che rende l’operazione molto intrigante. Peccato una sceneggiatura fiacca, altrimenti sarebbe stato un blockbuster avvincente. Ma rimane migliore e di gran lunga dei Godzilla che verranno…Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Apple Itunes, Netflix, TIMVision, Amazon Prime Video, NOW.

L’ultima parola: la vera storia di Dalton Trumbo (2015)

Chiamato da Jay Roach a interpretare il ruolo del protagonista nel biopic dedicato al celeberrimo sceneggiatore messo al bando dal maccartismo, Bryan Cranston risponde con una prova istrionica e insieme rarefatta, la migliore di gran lunga della sua carriera cinematografica. In bilico tra commedia di costume e dramma umano, L’ultima parola: la vera storia di Dalton Trumbo risulta un film “piccolo” ma magnificamente concertato, che vede ottimi interpreti a supporto Helen Mirren, Diane Lane e molti altri. Prodotto molto intelligente e contemporaneo. Cranston ottiene la candidatura all’Oscar come miglior attore protagonista. Disponibile su CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Sempre amici (2019)

Remake americano del successo francese Quasi amici, questo dramma con momenti comici diventa un inaspettato ed enorme successo al botteghino americano, superando i 100 milioni di dollari di incasso. Merito di un prodotto sapiente, che sfrutta al meglio l'alchimia tra Cranston, il coprotagonista Kevin Hart e Nicole Kidman a supporto. Sempre amici diverte e commuove con gusto, senza scivolare mai nell'eccessivamente melodrammatico. Una volta tanto un remake che non fa vergognare l'originale… Disponibile su Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.