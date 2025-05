I migliori film in streaming di Barry Keoghan, questa settimana nelle nostre sale con Bird

News Cinema

L'attore irlandese torna al cinema con il film diretto da Andrea Arnold. Apprezziamo il suo talento attraverso cinque dei suoi film in streaming.

L’arrivo nelle sale nostrane del nuovo film di Andrea Arnold intitolato Bird ci consente di gettare il nostro sguardo cinefilo verso il suo talentuoso protagonista Barry Keoghan. Nato a Dublino nel 1992, l’attore irlandese ha già conquistato la critica con una serie di performance che ne hanno evidenziato il talento cristallino e la presenza scenica del tutto personale. Eccovi dunque i cinque film in streaming di Keoghan che dovreste vedere o rivedere. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da Barry Keoghan, protagonista di Bird

Il sacrificio del cervo sacro

Sir Gawain a il Cavaliere Verde

Eternals

Gli spiriti dell’isola

Saltburn

Il sacrificio del cervo sacro (2017)

Il Sacrificio del cervo sacro: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Chiamato a esordire da Yorgos Lanthimos in uno dei suoi lungometraggi maggiormente oscuri e soffocanti, Keoghan risponde con una prova incredibilmente affascinante nella sua dichiarata folia. È lui che costringe Colin Farrell e Nicole Kidman a scelte orribili. Dopo il successo di The Lobster, Il sacrificio del cervo sacro è una variazione quasi horror dell'analisi delle crepe dell’istituzione familiare. Film complesso e sinceramente terrificante, soprattutto grazie a Keoghan. Uno dei migliori del suo autore. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

Sir Gawain a il Cavaliere Verde (2020)

Sir Gawain e il Cavaliere Verde: Il Nuovo Trailer Ufficiale del Film - HD

Partecipazione breve ma decisamente corposa a uno dei film più affascinanti e personali degli ultimi anni. Dev Patel guida questa ricostruzione leggendaria con un carisma e una fragilità davvero encomiabili. Insieme a lui nella seconda parte di questo film visivamente straordinario troviamo anche Alicia Vikander e un roccioso Joel Edgerton. A nostro avviso questo è il miglior film di David Lowery, Sir Gawain e il Cavaliere Verde è un concentrato di potenza espressiva oscura ma magnetica, un tour de force visivo ed emozionale davvero degno di nota. Può anche respingere, certo, ma non lascia indifferenti. Noi lo abbiamo amato. Disponibile su Amazon Prime Video.

Eternals (2021)

Eternals: Il Final Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Nel cinecomic della Marvel diretto dal premio Oscar Chloé Zhao Keoghan recita il ruolo decisamente più interessante, e lo fa con una presenza scenica e un carisma indimenticabili. Angelina Jolie, Salma Hayek e tutto il resto del cast di Eternals compongono un mosaico piuttosto interessante di personalità e performance, messo insieme dalla regista che possiede uno sguardo animista molto interessante. La storia talvolta scricchiola, Eternals scivola spesso nella noia, ma in altri momenti è davvero potente. A suo modo uno dei film più interessanti della Marvel degli ultimi anni. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, Disney +.

Gli spiriti dell’isola (2022)

Gli Spiriti dell'Isola: Il Nuovo Trailer Ufficiale in Italiano del Film - HD

Ancora con Colin Farrell, insieme anche a Brendan Gleeson e Kerry Condon, Keoghan compone il cast di questa folle e poetica elegia dell’amicizia in un mondo che si sta sgretolando. E non a caso tutti e quattro gli attori principali arrivano alla nomination all’Oscar, così come il film e la regia ispiratissima di Martin McDonagh. Gli spiriti dell’isola è un’opera senza tempo ma che fa i conti a modo suo con la Storia, un dramma personale moderato e sanguigno, un esempio di cinema d’autore di livello altissimo. Poesia cinematografica d’altri tempi, e altri rimandi. Prezioso. Disponibile su Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, Disney +.

Saltburn (2023)

Saltburn: Il Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD

Il lungometraggio diretto da Emerald Fennell è una allegoria barocca e strabordante del marcio della società britannica, e davvero in molti momenti esagera. Ma quando Keoghan è in scena, e praticamente ci sta sempre, è impossibile distogliere l’attenzione da lui. Tutti gli altri non interessati, Jacob Elordi compreso. Saltburn è tenuto in piedi interamente dal suo orrendo e amabile protagonista, che ci regala un tour de force attoriale di efficacia indiscutibile. Il resto è ostentazione, come la storia e i personaggi richiedevano, ma Barry da solo vale la visione…Disponibile su CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.