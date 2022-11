I migliori film in streaming dell'icona Alain Delon

News Cinema

Il grande attore francese compie oggi 87 anni. Ecco cinque titoli in streaming per ricordare la sua carriera gloriosa.

Se c’è un attore che a partire dagli anni ‘60 ha impersonato l’eleganza, il fascino e il carisma del cinema europeo, questi è stato Alain Delon. Con il suo stile di recitazione spesso malinconico l’artista che compie oggi 87 anni si è trasformato immediatamente in un’icona di stile. Alternando con successo cinema d’autore con produzioni di genere - in particolar modo il poliziesco e il crime-movie sono stati i suoi cavalli di battaglia - Delon in entrambi i casi ha scritto pagine importanti, se non fondamentali, di cinema europeo. Manca purtroppo all’appello delle piattaforme un capolavoro noir come Frank Costello, faccia d’angelo di Jean-Pierre Melville, che sarebbe altrimenti senza subbio entrato nella nostra lista di film in streaming con cui vogliamo celebrare il suo mito intramontabile. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati dal Alain Delon

Rocco e i suoi fratelli

Il gattopardo

Borsalino

Scorpio

Chi è Mr. Klein?

Rocco e i suoi fratelli (1960)

L'esplosione a livello internazionale arriva grazie al grande Luchino Visconti che lo vuole tra i protagonisti assoluti del suo film più riuscito, un melodramma ambientato nella nebbia che esplora i rapporti familiari in maniera dura ma verissima. Enorme successo di critica e pubblico che lancia la carriera di Delon in maniera definitiva, imponendolo come attore drammatico dal fascino preciso e inconfondibile. Rocco e i suoi fratelli è uno dei titoli imprescindibili nella storia del cinema italiano, e lo merita dal primo all’ultimo fotogramma. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Rai Play.

Il gattopardo (1963)

Ancora Visconti chiama Delon nel cast portentoso del suo lungometraggio più magniloquente e ostentato, la cui messa in scena diventa parametro di paragone per i film in costume a venire, sia in Europa che a Hollywood. Palma d’Oro a Cannes, Il gattopardo è retto dalla prova maestosa e carismatica di Burt Lancaster, a cui si affiancano altri mostri sacri come ad esempio la sempre divina Claudia Cardinale. Film sul potere, sul tempo che passa, sulla potenza delle tradizioni che si oppongono al cambiamento. Insomma, sull’Italia…Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, TIMVision.

Borsalino (1970)

Il celeberrimo gangster-movie diretto da Jacques Deray affianca Delon all'altro mito della cinematografia transalpina Jean-Paul Belmondo. Il risultato è un film esplosivo, un blockbuster di genere che coniuga eleganza della messa in scena e potenza dei personaggi. La ricostruzione della Marsiglia degli anni ‘30 è affascinante e meticolosa in Borsalino. Ci si diverte davvero a seguire le peripezie criminali dei due iconici protagonisti, fino al finale che li incastona perfettamente come gemme dentro l’anello del genere. Titolo di culto. Disponibile su CHILI, Amazon Prime Video, Rai Play.

Scorpio (1973)

Escursione nel cinema hollywoodiano per questo thriller d’azione e tensione efficacemente diretto dallo specialista Michael Winner. Scorpio riunisce Delon al suo “padrino” Burt Lancaster, a cui si affianca un attore dalla classe inimitabile quale era il premio Oscar Paul Scofield. La storia diventa così uno scontro quasi generazionale tra vecchio e nuovo, con l’attore francese che interpreta con enorme presenza scenica l’assassino prezzolato ingaggiato dalla CIA per eliminare il suo vecchio mentore. Una spy-story tutta d’un pezzo, col ritmo giusto per un intrattenimento intelligente. Disponibile su Amazon Prime Video.

Chi è Mr. Klein? (1976)

Ambientato nella Parigi del 1942 occupata dai nazisti, Mr. Klein mette in scena il discorso sull’identità negata in un momento in cui difenderla poteva voler dire sopravvivere all’orrore. Delon impersona con dolore e grazia il protagonista, un mercante d’arte che si trova sull’orlo del baratro dopo aver vissuto nell’agiatezza anche quando il mondo stava crollando. Chi è Mr. Klein? è uno dei lungometraggi maggiormente stratificati, che lavora sul genere in maniera autoriale e perentoria. Grande, grande cinema e grandioso Joseph Losey. Disponibile su Amazon Prime Video.