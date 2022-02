I migliori film in streaming del nuovo "Re dell'horror" James Wan

News Cinema

L'autore di Saw, Insidious e The Conjuring compie domani 45 anni. Ecco i suoi 5 film in streaming che apprezziamo di più.

Dedichiamo oggi la nostra attenzione cinematografica al nuovo “re dell’horror” James Wan, cineasta che nel nuovo millennio ha rivitalizzato il genere con film capaci di impressionare, sorprendere e infine imporsi costruendo anche una notevole continuità con i capolavori del passato. Ogni nuovo horror diretto da Wan, anche quando magari non totalmente riuscito, contiene motivi di interesse e di analisi da parte degli appassionati del genere, e spesso non soltanto. I cinque film in streaming scelti per rendere omaggio al cineasta che compie domani 45 anni dimostrano almeno in un caso quanto sia poi stato capace di trasportare la sua visione mainstream e insieme personale anche all'interno dell'universo dei cinecomic. Buona lettura.

Cinque film di culto in streaming diretti da James Wan

Saw - L’enigmista

Insidious

L’evocazione - The Conjuring

Aquaman

Malignant

Saw - L’enigmista (2004)

Saw - L'enigmista: Il trailer del decimo anniversario

Lo slasher che sconfina nel torture-movie lancia la carriera di James Wan e si impone fin da subito come uno degli horror capaci di creare una nuova tendenza nel genere. Budget minimo, tante idee e una messa in scena che assolutamente non intende risparmiare colpi bassi e gore in perfetto stile nuovo millennio. Saw - L’enigmista crea una fanbase incredibile e genera una serie di sequel più o meno all’altezza dell’originale. Divertimento per gli amanti del cinema forte, con Cary Elwes e Danny Glover. Disponibile su Google Play, Apple Itunes, Netflix, Amazon Prime Video.

Insidious (2011)

Insidious: Il trailer italiano del film

Cambio di registro per Wan, che si cimenta con il paranormale e la possessione nel primo capitolo di una nuova, fortunata serie di film di successo. Interpretato da Patrick Wilson, Rose Byrne e Lin Shaye, Insidious diverte con intelligenza e soprattutto sa far saltare sulla sedia lo spettatore. Il lavoro sull’attesa e sul non visto conferma l’intelligenza di Wan e la sua conoscenza del genere. Anche i vari sequel non sono affatto male. Poco budget, molto successo. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes.

L’evocazione - The Conjuring (2013)

L'evocazione - The Conjuring: Il nuovo trailer italiano - HD

Secondo noi L’evocazione - The Conjuring è fino a oggi il capolavoro di James Wan, un horror magnificamente scritto che lavora sull’ambientazione sulle scenografie con un’efficacia ammirevole. Ancora Patrick Wilson con Vera Farmiga e l’icona del genere Lili Taylor compongono un cast notevole, che sviluppa l’orrore della possessione con aderenza psicologica e istrionismo delle performance. Il resto lo fa una messa in scena accurata e sapiente. Uno dei migliori film di possessione della storia del cinema, secondo forse soltanto a L’esorcista. Grandi incassi, anche per il più che discreto sequel sempre diretto da Wan. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Infinity +, TIMVision, Amazon Prime Video.

Aquaman (2018)

Aquaman: Trailer Italiano Ufficiale Finale - HD

Wan prende il cinecomic e lo trasforma in un fantasy d’avventura messo in scena con la grandezza che si addice a un’operazione del genere. Aquaman ottiene un enorme successo di pubblico in tutto il mondo, mette d’accordo la critica grazie a un prodotto mainstream di impatto sicuro. Oltre al nerboruto protagonista Jason Momoa troviamo anche Nicole Kidman, il solito Patrick Wilson, Willem Dafoe e Amber Heard. Cast affiatato, effetti speciali notevoli e ambientazioni favolose. Aspettiamo con trepidazione Aquaman 2. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, NOW.

Malignant (2021)

Chiudiamo con l’ultimo horror nato dalla fantasia di Wan e della sua compagna. Annabelle Wallis è protagonista di un film tanto assurdo quanto in fondo libero e divertente. Stranamente il meccanismo stavolta funziona al contrario: finché gioca sul non visto e si trattiene, Malignant funziona meno di quanto ci si aspetta. Una volta che invece il film “esplode” è uno spettacolo gore pirotecnico e fantasioso. Un omaggio al cinema di Mario Bava, che intriga e lascia basiti negli ultimi dieci minuti. Film minore ma decisamente personale per Wan. E ci può senz’altro stare. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.