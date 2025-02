I Goonies: il favoloso scherzo di Steven Spielberg a Harrison Ford in visita sul set

News Cinema

Mentre aspettiamo notizie su I Goonies 2, che finalmente è stato confermato, divertiamoci con il racconto di Ke Huy Quan sullo scherzo di cui Harrison Ford rimase vittima quando si recò in visita sul set de i Goonies. Il responsabile fu Steven Spielberg, che era il produttore del film.

Oltre ad essere un bravissimo filmmaker, Steven Spielberg è un gran mattacchione, e come tale adora fare gli scherzi. A darne notizia è Ke Huy Quan, che ha lavorato con lui non solamente per Indiana Jones e il tempio maledetto ma anche per i Goonies, di cui il regista è stato produttore. E proprio il set di quel film è stato teatro di uno scherzo con i fiocchi a Harrison Ford, che si trovava là per una semplice visita. Di recente Ke Huy Quan ha parlato del fondamentale aiuto che Ford gli ha dato durante le riprese del secondo Indiana Jones, dicendogli, fra le altre cose:

Ke, voglio che ti ricordi che non ti farò mai del male

Lo scherzetto di Steven Spielberg al povero Harrison Ford

Ma torniamo al set de I Goonies e alla burla di Steven Spielberg. Ecco il divertente racconto di Ke Huy Quan a The Guardian:

Ero estasiato quando Harrison Ford venne a trovarci perché con lui avevo fatto Indiana Jones. Spielberg gli fece uno scherzo. C'era una sua biografia che Harrison odiava profondamente, e quindi Steven uscì e ne comprò circa 300 copie, e quando Harrison arrivò sul set, vide che gli elettricisti, gli attrezzisti e tutti gli altri stavano leggendo proprio quella biografia.

Harrison Ford non è stato l'unica presenza illustre sul set de I Goonies. Un giorno è arrivato infatti nientemeno che Michael Jackson:

Ricordo che ci dissero che Michael Jackson ci avrebbe fatto visita e che il cast e la troupe erano davvero elettrizzati. Non sapevamo a che ora sarebbe arrivato e quindi ci guardavamo continuamente intorno, tanto che quando apparve, tutti smisero di fare ciò che stavano facendo, perfino il tizio addetto al caffè. (Michael) era molto timido e credo che, essendo noi così tante persone, lo abbiamo innervosito. Poi abbiamo scattato quelle foto che avete visto su Internet. La sua presenza ci emozionava tantissimo. Ci regalò i biglietti per un suo concerto a Los Angeles, che alcuni di noi ancora conservano. Non so come, ma ho perso il mio, cosa che ancora mi fa essere furioso con me stesso.

I Goonies 2: dove eravamo rimasti e cosa sappiamo del film che certamente si farà?

Da circa una settimana è stata ufficializzata dalla Warner Bros. l'intenzione di procedere con il tanto agognato seguito de I Goonies. L'incarico di scrivere la sceneggiatura è stato affidato a tale Potsy Ponciroli, regista e sceneggiatore che ha prodotto ad esempio Jay e Silent Bob - Ritorno a Hollywood. Fra i produttori ci saranno Steven Spielberg con la sua Amblin Entertainment e Chris Columbus, che quasi 40 anni fa ha scritto il primo film. Ancora non esiste un regista e ignoriamo se torneranno Josh Brolin, Sean Astin, Corey Feldman, Martha Plimpton e lo stesso Ke Huy Quan. Uscito nel 1985, I Goonies era diretto da Richard Donner e ha incassato in tutto il mondo 215 milioni di dollaria fronte di un budget di 19.

All'inizio di maggio vedremo Ke Huy Quan in un ruolo da protagonista nella commedia Colpi d'amore. Ricordiamo che l'attore si è riaffacciato sulla scena cinematografica, in una parte consistente, con Everything Everywhere All at Once, che gli ha fatto vincere l'Oscar come miglior attore non protagonista.