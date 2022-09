I film di Prime Video a settembre 2022: Goodnight Mommy con Naomi Watts, Kobe e Cyrano

News Cinema

Prime Video a settembre 2022 propone in streaming tra gli originali l'horror Goodnight Mommy con Naomi Watts e in esclusiva il documentario Kobe - Una storia italiana. In arrivo anche il Cyrano musicale con Peter Dinklage.

Nel settembre 2022 Prime Video presenterà due produzioni Amazon Original e un'esclusiva, introducendo tra i film di terze parti una recente new entry con Peter Dinklage e la trilogia del Signore degli Anelli di Peter Jackson, per completare l'offerta rappresentata dalla serie originale Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere, in partenza dal 2 settembre. Esaminiamo i film sulla piattaforma nel corso del mese.

Prime Video, gli originali di settembre 2022

Il 15 settembre il documentario Kobe - Una storia italiana, esclusiva Prime Video, è diretto da Jesus Garcés Lambert e racconta il giocatore di basket Kobe Bryant, che ha scoperto la pallacanestro nella provincia italiana. Black Mamba avrebbe poi conquistato l’Italia del basket, rimanendo stregato dal nostro Paese.

Il 16 settembre invece l'horror Goodnight Mommy di Matt Sobel, dove Naomi Watts è una madre un po' strana: quando i suoi due figli gemelli arrivano nella casa di campagna dove li attende, scoprono che la donna ha il volto completamente coperto da bende, a dire della mamma per via di un'operazione di chirurgia estetica. C'è qualcosa però di strano nel suo comportamento: quella è davvero la loro madre?

Il Damon Thomas di Killing Eve dirige invece un altro horror, di sapore però grottesco-comico: negli anni Ottanta di My Best Friend's Exorcism, due amiche cercano di usare un esorcista per liberarsi dal demone che si è impossessato di una di loro.

Prime Video, i film di terze parti disponibili ad agosto 2022

Su Prime Video ci sono però come al solito nuove arrivi di film di terze parti. Il più importante è senz'altro Cyrano di Joe Wright, dall'8 settembre sulla piattaforma, rilettura musical del celebre classico di Rostand, dove il protagonista è un intenso Peter Dinklage.



Cyrano: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD