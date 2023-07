I 3 dell'Operazione Drago: compie 50 anni il leggendario film con Bruce Lee - Guarda il trailer

News Cinema

L'ultimo film girato da Bruce Lee prima di morire, da molti considerato come il suo migliore, è stato restaurato in 4K in occasione del suo 50esimo anniversario. Ecco il trailer della versione restaurata di I 3 dell'Operazione Drago.

Dopo i suoi primi tre film da protagonista assoluto, Il furore della Cina colpisce ancora (1971), Dalla Cina con furore (1972) e L'urlo di Chen terrorizza anche l'Occidente (1972), tutti e tre prodotti a Hong Kong dalla Golden Harvest, Bruce Lee era all'apice della sua popolarità. E Hollywood decise di approfittarne. Nel 1973, cinquanta anni fa, Bruce Lee gira I 3 dell'Operazione Drago, prodotto sì dalla Golden Harvest ma anche dalla Warner, diretto da Robert Clouse sulla base di una sceneggiatura firmata da Michael Allin.

Nel film, che innesta elementi alla James Bond sulla struttura tipica del film di arti marziali, Lee interpreta il ruolo di un maestro Shaolin che viene reclutato da un agente britannico per infiltrarsi in una isola-fortezza, dove un cattivo con una sola mano gestisce traffici illeciti. L'occasione è un torneo di arti marziali organizzato annualmente dal boss.

Lee non vide mai il film finito: morì, misteriosamente, un mese prima della sua uscita, mentre stava completando le operazioni di doppiaggio.

Ma I 3 dell'Operazione Drago è stato il suo più grande successo internazionale (fu il secondo incasso per la Warner quell'anno, superato solo da L'esorcista di Friedkin) e una delle sue interpretazioni migliori e più intense. Leggendario il finale del film, con un combattimento all'ultimo sangue ambientato in una sala degli specchi dai risvolti allucinati e lisergici.

In occasione del suo cinquantesimo anniversario questo capolavoro del cinema di arti marziali è stato restaurato in 4K dalla Warner, che si prepara a riportarlo anche nelle sale di molti paesi. Speriamo di avere anche noi l'opportunità di rivederlo sul grande schermo nello splendore di questa nuova versione.

Questo, intanto, è il trailer ufficiale originale di I 3 dell'Operazione Drago, in versione restaurata in 4K: