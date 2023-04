Hunger Games: La ballata dell'usignolo e del serpente, si ritorna a Panem con il primo trailer del prequel

News Cinema

Il primo trailer di Hunger Games: La ballata dell'usignolo e del serpente introduce un giovane Coriolanus Snow, all'epoca un brillante studente che diventa mentore di Lucy Gray-Baird, tributo del Distretto 12.

“It’s the things that we love most that destroy us”, sussurra la versione adulta di Coriolanus Snow concludendo il primo, appassionante trailer di Hunger Games: La ballata dell’Usignolo e del Serpente, il prequel dell’acclamata saga distopica che riporta il pubblico al cospetto di Panem. Ambientata cronologicamente circa sessant’anni prima rispetto alla saga originale, il prequel segue con attenzione la gioventù di Coriolanus Snow, prima di diventare il temuto presidente di Panem. Nel prequel Coriolanus è soltanto un ragazzo intelligente, che desidera diventare qualcuno ripristinando così il buon nome (caduto) della sua famiglia. Ma l’incontro con Lucy Gray-Baird lo aiuterà a seguire una strada ben precisa.

Hunger Games: La ballata dell’Usignolo e del Serpente, il primo trailer ci riporta nell’Arena

I decimi Hunger Games hanno inizio nel primo trailer del prequel Ballata dell’Usignolo e del Serpente con protagonisti Tom Blyth e Rachel Zegler, che interpretano rispettivamente Coriolanus Snow e Lucy Gray-Baird. Quest’ultima è il tributo femminile del Distretto 12 e Coriolanus Snow diventa il suo mentore. Sua, quindi, la responsabilità della vittoria. Ambientato circa 60 anni prima rispetto alla saga principale, questa versione dei “giochi della fame” appare molto più acerba eppure spietata e crudele. Si ritorna nell’Arena, meno spettacolare rispetto a quelle proposte nella saga principale, con dinamiche ancora da sperimentare. Snow è un ragazzo di 18 anni determinato a dimostrare il proprio valore, eppure combattuto tra regole e sentimento. Lucy Gray-Baird scalfisce la sua corazza e Coriolanus lentamente s’invaghisce di quella donna coraggiosa e talentuosa.

