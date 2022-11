Hugh Jackman svela i suoi cinecomic preferiti, ma Wolverine tradisce!

News Cinema

Lui stesso parte integrante del genere avendo interpretato Wolverine (e continuando a farlo), Hugh Jackman ha spiegato quali siano i suoi film di supereroi preferiti. C'è qualcosa di vintage! E c'è un "tradimento".

Ormai tutti aspettano il ritorno di Hugh Jackman come Wolverine in Deadpool 3, momento importante perché segna anche l'entrata di uno dei più importanti X-Men nel Marvel Cinematic Universe. A proposito di cinecomic, dei film di supereroi, Hugh Jackman come spettatore ha una preferenza? In realtà ne ha due, come ha raccontato a Variety. E la risposta lascerà a bocca aperta i fan Marvel. Leggi anche Deadpool 3, Hugh Jackman e Ryan Reynolds sull'incontro con Wolverine, alla "48 ore"

Hugh Jackman e i suoi due preferiti film di supereroi... in casa DC Comics!

Hugh Jackman sarà prossimamente ancora Wolverine al fianco di Ryan Reynolds in Deadpool 3, previsto in sala nel novembre 2024, ma lo rivedremo prima a gennaio in The Son, il film di Florian Zeller passato al Festival di Venezia. Intervistato da Variety, Hugh ha rivelato quali siano i suoi film di supereroi preferiti. Domanda legittima, visto che l'X-Men (2000) al quale partecipò di fatto avviò il cinecomic di successo così come lo conosciamo, con il rodaggio completato poco dopo, nel 2002, dallo Spider-Man di Sam Raimi. Probabilmente sicuro della sua minacciosa apparenza loganiana, si è permesso di citare due opere che fanno riferimento non alla Marvel ma alla DC Comics! Quali sono? Ecco le sue parole:

Il mio film di supereroi preferito? Quand'ero piccolo era il primo Superman. Cambiò tutto. Il film di Dick Donner, con Christopher Reeve... Ora direi che penso a un Batman di Nolan. Ti rispondo: Il cavaliere oscuro.