Deadpool 3, Hugh Jackman e Ryan Reynolds sull'incontro con Wolverine, alla "48 ore"

News Cinema

Ora che un Deadpool 3 è ufficiale, con Ryan Reynolds e Hugh Jackman di nuovo nei panni di Wolverine, i due hanno raccontato a Variety come abbia preso forma l'idea.

Dopo la rivelazione del team mattatore di Deadpool 3, composto dal nostro improbabile supereroe (Ryan Reynolds) e il ritorno di Hugh Jackman nei panni di Wolverine, i fan Marvel sono comprensibilmente impazziti. Variety ha chiesto ai due attori come sia nata l'idea di questa collaborazione e che cosa abbiano in mente, segretezza marveliana permettendo. Ecco cosa hanno raccontato. Leggi anche Deadpool 3 con Wolverine: la spiegazione di Ryan Reynolds e Hugh Jackman in un nuovo video

Deadpool 3 con Wolverine, un sogno a lungo accarezzato

Deadpool 3 sarà in sala nel novembre 2024, ma già Ryan Reynolds e Hugh Jackman non vedono l'ora di andare sul set l'anno prossimo, carichi non solo per il progetto ma anche per l'amicizia scherzosa che li lega da anni. Jackman ha spiegato che aveva d'istinto immaginato un team Wolverine-Deadpool quando assistette al primo Deadpool in una proiezione privata, nel 2016: "Dopo venti minuti mi dissi: porca vacca! Continuavo a vedere nella mia testa 48 ore con Eddie Murphy e Nick Nolte. L'ho covato per un sacco di tempo, mi ci è voluto solo tanto per arrivarci."

Il corteggiamento di Reynolds nei riguardi di Jackman, per dare vita a questo sogno comune, è durato tantissimo, ma Hugh ha ceduto solo nell'agosto scorso: "Secondo me Ryan aveva gettato la spugna ormai, ma quando gliel'ho detto ha fatto una lunga pausa poi ha risposto: non riesco a crederci, è il momento migliore!" Ora è infatti tutto più semplice, da quando la Disney ha acquisito la Fox, ma Reynolds aveva appunto in mente il duetto da anni: "Mi incontrai con Kevin Feige, nell'incontro venne a galla l'idea di accoppiare Deadpool con Wolverine, ma allora non si poteva. Il fatto che questo ora possa accadere è troppo eccitante!"

Jackman misura meglio le parole rispetto a Reynolds, giustamente entusiasta di avere al suo fianco un attore di quel calibro. Hugh ammette di essere tornato in palestra per Wolverine: "Una piccola parte di me ora pensa che lo so fare meglio. È un'arroganza che mi arriva con l'età? Wolverine è un personaggio torturato, molto più torturato di me. Ma ho sempre avuto l'idea che lui si sentisse a suo agio nel proprio corpo. E anche io mi ci sento, anche se il mio corpo è un po' più acciaccato."

Ma il titolo rimarrà Deadpool 3? Jackman è già entrato nel personaggio: "Per quanto mi riguarda non va bene. Sono sicuro che a Wolverine quel titolo non piacerebbe".