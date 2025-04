Hollywood e la legislazione anti-LGBTQ+ ungherese: un dilemma etico ed economico

News Cinema

Con la recente legislazione che attacca la comunità LGBTQ+, l'Ungheria di Viktor Orbán mette le produzioni hollywoodiane in una posizione scomoda: economicamente conviene molto girare da quelle parti. Scatterà il dilemma o si chiuderà un occhio?

La stretta del governo di Viktor Orbán in Ungheria verso la comunità LGBTQ+, con definizione del binarismo di genere e divieto di associazione e manifestazione (Pride inclusi), mette Hollywood in una posizione scomoda: da diversi anni infatti il paese europeo è diventato una preziosa oasi economica per le grandi produzioni delle major, grazie ai suoi sgravi fiscali. Qui in alto vedete un'immagine dalla serie The Day of the Jackal con Eddie Redmayne, girata proprio da quelle parti, ma anche la nuova saga cinematografica di Dune è stata gestita così. Perché conviene e perché potrebbe essere adesso un dilemma spostare i set in Ungheria?

Sgravi fiscali o paura della repressione? Hollywood valuta le riprese in Ungheria