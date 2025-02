Anche la Paramount spegne i programmi di diversità e inclusione, la Universal sotto indagine

News Cinema

La Paramount si unisce alla tendenza generale di Hollywood, causata dalla nuova presidenza Trump, anticipando come la Disney eventuali scontri: i programmi "DEI", "Diversity Equity Inclusion", vengono chiusi, cercando di non negarne i principi alla base. Nel frattempo, la Universal è sotto indagine per le stesse ragioni.

Un paio di settimane fa vi avevamo già raccontato come la Disney avesse operato una marcia indietro sulle politiche di diversità e inclusione, precisamente DEI (Diversity - Equity - Inclusion), per volere della nuova Presidenza Trump, che le sta smantellando con ordini esecutivi. Adesso è la Paramount a uniformarsi alla tendenza generale, ancor prima di finire nel mirino com'è accaduto un paio di settimane fa alla Universal, usata come esempio: l'elenco di chi si sta adattando comprende ormai Google, Meta, Amazon, banche, Boeing, McDonald's. Leggi anche La Disney ammorbidisce i disclaimer politicamente corretti per i vecchi film su Disney+

La Paramount si smarca dalle politiche d'inclusione, un'era sta finendo

Il messaggio anche minaccioso di Donald Trump è arrivato forte e chiaro alle major, che per inciso stavano già cambiando rotta prima della sua elezione, preoccupate dai boicottaggi delle loro produzioni. A questo giro tocca alla Paramount ritoccare in chiave "meritrocratica" le proprie politiche aziendali: i piani di incentivazione della major, stando a un memorandum mandato agli impiegati dai CEO George Cheeks, Chris McCarthy e Brian Robbins, seguiranno ora altri criteri. Pur sottolineando che non sarà discriminato nessuno, nessun obiettivo aziendale sarà più legato a razza, etnìa, sesso o genere, né questi dati saranno più raccolti o mostrati, se non dove la legge lo richieda. I piani di incentivazione legati ai programmi DEI sono stati chiusi. I tre CEO hanno però chiuso la lettera con queste parole: "Continueremo a valutare i nostri programmi e il nostro approccio, per assicurarci di comprendere talenti da tutte le aree geografiche, da ogni cultura e prospettiva. [...] Per essere i migliori narratori e andare avanti con successo, dobbiamo avere una forza creativa d'altro talento e dedicata, che rifletta le prospettive e le esperienze delle varie fasce di pubblico alle quali ci rivolgiamo. I valori come l'inclusività e la collaborazione fanno parte della cultura Paramount e continueranno a esserlo."

C'è da capire quanto sarà più difficile andando avanti giustificarli: un paio di settimane fa la Federal Communications Commission ha avviato un'indagine sul gruppo NBCUniversal e Comcast, probabile motivo di queste prese di posizione preventive da parte di altre major. Nella lettera in cui annunciava l'indagine al CEO Universal, il presidente della FCC Brendan Carr puntava il dito su una frase presente sul sito aziendale della major, dove si definivano come "valori nodali della nostra attiività" appunto la triade "diversità, uguaglianza e inclusività". Cosa che, per inciso, ha accomunato negli ultimi anni un numero infinito di aziende americane grandi e piccole.