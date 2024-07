Hellboy: The Crooked Man, il trailer del nuovo film che prende la direzione dell'horror

News Cinema

Hellboy The Crooked Man è il primo film dedicato al personaggio a portare la firma in sceneggiatura del suo stesso creatore Mike Mignola. Dopo Ron Perlman e David Harbour, è Jack Kesy a interpretare il protagonista. Ecco il trailer.

Non c'è ancora una data d'uscita, ma possiamo guardare insieme il primo trailer di Hellboy: The Crooked Man, secondo tentativo di reboot della saga cinematografica dedicata al personaggio di Mike Mignola, che questa volta però si è voluto occupare personalmente della sceneggiatura. Come apprezzerete dalle immagini, il tono di questo film è ben diverso, meno scanzonato e più scopertamente horror. Il protagonista è interpretato da Jack Kesy.



Hellboy: The Crooked Man: Il Trailer Ufficiale del Film Hellboy 4 - HD

Hellboy: The Crooked Man, Mike Mignola prende in mano le redini del suo personaggio

Hellboy: The Crooked Man è una produzione diversa dall'ultimo fallito tentativo di reboot con David Harbour, cioè Hellboy del 2019. Ed è ancora più diverso dai due kolossal visionari di Guillermo del Toro, i film interpretati da Ron Perlman, Hellboy (2004) e Hellboy - The Golden Army (2008). Nel caso di questo lungometraggio, diretto dal Brian Taylor ex della ditta Neveldine & Taylor (quelli dei Crank), parliamo di un approccio più decisamente horror, di un nuovo attore protagonista (il poco noto Jack Kesy) e di un budget molto più sotto controllo.

Soprattutto, è la prima volta che Mike Mignola, creatore del personaggio nel lontano 1993, si è occupato del copione, insieme a Christopher Golden: la storia, tratta dalla miniserie in tre albi "L'uomo deforme", vede un più giovane Hellboy accompagnare un agente del Bureau of Paranormal Research and Defense in una comunità rurale dei monti Appalachi. Lì pare dominino le streghe, controllate da un personaggio oscuro, legato peraltro al passato dello stesso Hellboy. Se questo lungometraggio avrà successo, la Millennium Media conta di poterne ricavare una saga. Riguardo a questo progetto, Mignola incrocia le dita e spera di aver trovato il modo giusto di riproporre Hellboy al cinema. Su Instagram ha scritto: "Penso che sia una delle cose migliori che io abbia mai scritto, è stata splendidamente illustrata da Richard Corben e ha una storia molto solida, non ci sono milioni di personaggi diversi. Fin dall'inizio tutti hanno convenuto che fosse quella giusta da adattare. Anche dal punto di vista del budget. Non servono molti soldi. Non raccontiamo le origini di Hellboy, questa è una piccola storia horror folk."