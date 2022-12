Hayao Miyazaki, il nuovo film esce in Giappone nell'estate 2023!

News Cinema

L'attesa per How Do You Live? di Hayao Miyazaki e dello Studio Ghibli è quasi terminata: l'anime uscirà nelle sale giapponesi il 14 luglio 2023. C'è attesa e curiosità per questo "ritorno dalla pensione".

L'attesa dei fan di Hayao Miyazaki e dello Studio Ghibli sta per finire: ci viene fatto sapere via Twitter che How Do You Live?, il nuovo film del maestro dell'anime, sarà nei cinema giapponesi dal 14 luglio 2023. È prima di quanto immaginassimo, perché tempo fa su spiegato come la lavorazione di questo lungometraggio si fosse protratta a lungo, senza scadenze, con un metodo di lavoro artigianale e senza obblighi. Naturalmente bisognerà attendere per sapere qualcosa dell'uscita internazionale e di quella italiana in particolare.

[foto di Hayao Miyazaki da Wikimedia Commons]

How Do You Live?, di cosa parla il film di Hayao Miyazaki

Hayao Miyazaki aveva dichiarato anni fa che il suo ultimo film sarebbe stato Si alza il vento, ma cambiò idea: prima ha realizzato alcuni cortometraggi per il museo dello Studio Ghibli (tra i quali il suo primo in CGI, su un bruco!), poi si è messo al lavoro su How Do You Live? Pare che l'anime sia un adattamento libero del romanzo omonimo di Yoshino Genzaburō, pubblicato nel 1937, incentrato su un quindicenne che, dopo difficoltà personali in famiglia e a scuola, ha difficoltà a comprendere il senso dell'universo. Miyazaki ha detto di aver avviato i lavori sul film proprio per cercare di rispondere alla domanda del titolo ("Come vivi?"), alla quale non sa dare una risposta, a ottant'anni suonati. Hayao ha anche promesso che il romanzo di formazione avrà un respiro da epica fantasy, un classico nella sua ricca filmografia.

Dopo la morte di Isao Takahata, lo Studio Ghibli negli ultimi dieci anni ha visto diradarsi le sue produzioni, con l'ultima in CGI, Earwig e la strega (2020) di Gorō Miyazaki considerata ben lontana dai fasti passati.