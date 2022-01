Studio Ghibli, il parco a tema apre a novembre

News Cinema

Entro l'anno aprirà i battenti il parco a tema dello Studio Ghibli, realizzato con la supervisione dello stesso Hayao Miyazaki. Il luogo? Il Parco Commemorativo Aichi vicino Nagoya. Tre ore da Tokyo in treno.

Aprirà a novembre il parco a tema dello Studio Ghibli in Giappone: lo studio l'ha fatto sapere tramite un semplice tweet, usando naturalmente Totoro come araldo del lietissimo evento, non solo per i fan giapponesi, ma anche per i fan di tutto il mondo, ansiosi di mettere fisicamente piede nella poesia dello studio fondato dal compianto Isao Takahata e Hayao Miyazaki. Leggi anche Museo Ghibli, un tour virtuale su YouTube per il museo dello Studio Ghibli

Studio Ghibli, dov'è e come funzionerà il parco a tema