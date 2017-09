Harrison Ford spera di girare Indiana Jones 5 l'anno prossimo

Ogni volta che si parla di Indiana Jones 5, fioccano battute sull'età avanzata di Harrison Ford, tra poche settimane sui nostri schermi con Blade Runner 2049. Quando mesi fa sapemmo che la data d'uscita del quinto capitolo, sempre diretto da Steven Spielberg, era stata spostata dal luglio del 2019 al luglio del 2020, tali ironie sono aumentate. Qualche giorno fa lo sceneggiatore David Koepp ha confermato che Shia LaBeouf non sarà in Indiana Jones 5 e ha ribadito che i lavori sul copione proseguono. Ebbene, la notizia di oggi è che anche il buon Harrison una certa comprensibile fretta sembra averla.

GQ ha intervistato Harrison durante la promozione di Blade Runner 2049: proprio quando gli hanno domandato del quinto Indiana Jones, Ford ha ricevuto un messaggio che gli comunicava una nuova revisione del copione pronta da leggere. Harrison spera di poter andare davanti alla macchina da presa nella seconda metà del 2018, indipendentemente dalla data d'uscita, per ora invariata. Non sarebbe un'anomalia per la Disney, dato che Pirati dei Caraibi La vendetta di Salazar è stato per esempio girato nel 2015, ma abbiamo potuto vederlo solo qualche mese fa. In più, bisogna tener conto che la postproduzione di questi lungometraggi complessi richiede mesi, ergo il film difficilmente sarebbe pronto comunque prima della metà inoltrata del 2019.

Quando il giornalista gli ha domandato come debba essere il prossimo Indy per entusiasmarlo, Ford ha risposto nel suo solito stile beffardo e laconico: "Finanziato".