Indiana Jones 5: il copione è quasi pronto e non ci sarà Shia LaBeouf

Chiacchierando con Entertainment Weekly, lo sceneggiatore David Koepp, al momento al lavoro sul copione di Indiana Jones 5, si è lasciato andare a qualche dichiarazione riguardante il cast e lo stato generale del progetto, la cui uscita ricordiamo è stata rimandata di un anno, spostata dal luglio del 2019 al luglio del 2020. Ciò non significa però che sul set non si possa andare presto...

"Harrison interpreta Indiana Jones, quello ve lo posso dire con certezza. E il personaggio di Shia LaBeouf non è nel film. Andiamo avanti decisi con impegno. Per quanto riguarda l'inizio delle riprese, penso dipenda da mr. Spielberg e mr. Ford. La trama? Tutti nel film cercano un prezioso artifatto! [ride] So che abbiamo una sceneggiatura che ci soddisfa in gran parte, ma continueremo a lavorarci, ovviamente, non ci siamo fermati. Steven ha appena finito di girare The Post... se i pianeti si allineano, potrebbe essere il suo prossimo film."





L'assenza di Shia LaBeouf e del suo Mutt Williams probabilmente infonderà grande gioia a chi l'aveva considerato il problema principale di Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo: chi scrive non è così ottimista, ritenendo che il quarto atto si trascinasse una serie di problemi e che le "colpe" di Shia fossero marginali. LaBeouf ha di sicuro la colpa, agli occhi di Steven Spielberg e Harrison Ford, di essersi pronunciato a sfavore del Teschio di cristallo in alcune uscite pubbliche, qualche tempo dopo l'uscita: un modo di fare che a Hollywood non aiuta la carriera.

Rimane l'eterna domanda: Ford sarà solo a interpretare Indy? Oppure, come qui a Coming Soon scriviamo da tempi non sospetti, s'invertirà la struttura di Indiana Jones e l'ultima crociata, seguendo un Indy anziano e un Indy più giovane in parallelo? Onde rilanciare poi il franchise con un attore più giovane?