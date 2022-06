Happy Birthday Mr. Brooks! I migliori film in streaming di un genio comico di nome Mel...

News Cinema

Vi proponiamo cinque capolavori comici dell'autore di Frankenstein Junior che oggi compie 96 anni.

Arriva oggi alla veneranda età di 96 anni il grande Mel Brooks. Avevamo inizialmente deciso di non dedicargli il nostro consueto approfondimento con i migliori film in streaming perché tra loro non è incredibilmente presente Frankenstein Junior (Young Frankenstein, 1974), il suo capolavoro nonché una delle più grandi commedie della storia del cinema. Una volta assimilata la delusione per questa incredibile mancanza ci siamo però ricordati che la carriera di Brooks come autore e attore è costellata di altri titoli di valore. Eccovi dunque il meglio della produzione di un artista comico senza eguali. Buona lettura.

Cinque film in streaming diretti da mel Brooks

Per favore, non toccate le vecchiette!

Mezzogiorno e mezzo di fuoco

Alta tensione

La pazza storia del mondo

Balle spaziali

Per favore, non toccate le vecchiette! (1967)

La commedia scatenata e irriverente che lancia la carriera cinematografica di Mel Brooks è un concentrato di trovate incastonate in una storia scoppiettante, che vince addirittura l’Oscar per la miglior sceneggiatura originale (anche se quell’anno era in competizione Stanley Kubrick con 2001: odissea nello spazio…). La grandezza di Per favore, non toccate le vecchiette! sta anche nella performance esilarante e stilizzata del grande amico Gene Wilder, che arriva alla nomination come supporto di uno straripante Zero Mostel. Film scorretto, spiritoso, a tratti geniale. Un piccolo grande classico della parodia. Disponibile su CHILI.

Mezzogiorno e mezzo di fuoco (1974)

Nello stesso anno di Frankenstein Junior Brooks sforna anche un altro capolavoro assoluto, la parodia del western più celebrata e mirabolante della storia del cinema. Cleavon Little è protagonista perfetto di Mezzogiorno e mezzo di fuoco, con un grande Gene Wilder a supporto e Madeline Kahn (nomination all’Oscar come non protagonista), Slim Pickens e lo stesso Brooks splendidi comprimari. Battute al limite, situazioni parossistiche, comicità grezza per un film catenato e irriverente. Un classico senza tempo, irresistibile ancora oggi. Con un finale meta-cinematografico che è quasi arte concettuale…Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, NOW.

Alta tensione (1977)

L’omaggio esplicito e commosso - a modo suo ovviamente… - ad Alfred Hitchcock diventa uno dei lungometraggi maggiormente intellettuali di Mel Brooks, un concentrato di comicità nonsense che però stavolta di poggia su una messa in scena più accorta ed elegante del solito. Alta tensione è probabilmente il film d’autore di Brooks, che chiama nel suo cast attori già provati ed efficaci come Cloris Leachman, Madeline Kahn e Harvey Korman. Considerato da molti un film “minore”, è un realtà un prodotto mirato, e mirato a un pubblico leggermente diverso dal solito…Disponibile su CHILI, Amazon Prime Video.

La pazza storia del mondo (1982)

Uno dei progetti maggiormente schizoidi e “aperti” di Brooks tenta di inquadrare la storia dell’umanità dagli albori fino alla Rivoluzione Francese. Una serie di sketch non sempre coerentemente incatenati tra loro, che però posseggono a tratti il vero genio comico del cineasta. La pazza storia del mondo è ondivago, talvolta eccede nella pochade ma diverte con scene di culto e un cast di attori in cui primeggia un grande Dom DeLuise. Disponibile su Amazon Prime Video.

Balle spaziali (1987)

Chiudiamo con l’ultimo vero film di culto diretto da Mel Brooks, una parodia della saga di Star Wars che possiede personaggi strepitosi come lo strampalato “figlioccio” di Darth Vader interpretato da Rick Moranis. Balle spaziali vede un Bill Pullman ispirato come protagonista buono, con Daphne Zuniga amata e John Candy maestoso nel ruolo che dovrebbe essere quello di Chewbacca. meno ficcante di altri capolavori di Brooks ma ugualmente divertente, a tratti irresistibile, un gioiello non sempre equilibrato ma comunque godibilissimo da vedere. Disponibile su Apple Itunes, Amazon Prime Video, NOW.