Guardiani della Galassia, Bradley Cooper ha mai incontrato il cast della trilogia Marvel?

Bradley Cooper presta la sua voce al cast originale di Guardiani della Galassia per il personaggio di Rocket, ma ha mai interagito con il resto del cast del film Marvel?

In lingua originale, la voce di Rocket in Guardiani della Galassia appartiene ad un attore ben noto in quel di Hollywood. Chi segue appassionatamente l’universo Marvel probabilmente sarà già in possesso di questa informazione, ma fa sempre bene rinfrescare la memoria, ancor di più in vista della curiosità che affronteremo a breve. Il doppiaggio originale di Rocket Raccoon è affidato a Bradley Cooper. Ma l’attore in questione ha mai incontrato gli altri colleghi del cast di Guardiani della Galassia?



Guardiani della Galassia, Bradley Cooper ha mai incontrato gli altri membri del cast?

Una domanda più che lecita, se si considera che Bradley Cooper presta soltanto la sua voce a Rocket, uno dei personaggi più importanti della trilogia di Guardiani della Galassia. Anzi, a detta di James Gunn, Rocket è sempre stato il vero protagonista dei tre film mostrati finora nell’universo Marvel. L’ultimo capitolo è in arrivo dal 3 maggio 2023 nelle sale italiane e mostrerà di più del suo difficile passato. Da qui nasce spontanea la curiosità su Bradley Cooper. Come riporta Screen Rant, l’attore non partecipa spesso alle attività stampa Marvel. Ciò significa che non ha mai incontrato i suoi colleghi? Chris Pratt, ad esempio, interpreta Star-Lord, mentre Zoe Saldana è Gamora. Il terzo volume segna l’ultima avventura dei Guardiani, includendo Dave Bautista come Drax, Karen Gillan come Nebula, Pom Klementieff come Mantis ed infine Vin Diesel come Groot. Ma ha mai interagito con tutti loro? Ebbene, pare proprio di sì.

Bradley Cooper in passato ha incontrato il resto del cast dei Guardiani della galassia, soprattutto in vista dell’uscita del primo film nel 2014. Ha preso parte al press tour del film ed è apparso anche in alcuni talk show americani, come il Jimmy Kimmel Live. E, in vista dell’ultimo capitolo al cinema, Bradley Cooper ha anche accompagnato la première di Los Angeles di Guardiani della Galassia Vol. 3, figurando accanto ai suoi colleghi e al regista James Gunn. Il terzo volume si prepara a chiudere un cerchio importante in casa Marvel e, considerando le prime reazioni della critica, promette un addio soddisfacente. In merito alla curiosità su Bradley Cooper, potremmo dire: mistero risolto!