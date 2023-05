Guardiani della Galassia 3, come ha fatto Karen Gillan a prendere in braccio Chris Pratt?

News Cinema

Nel trailer di Guardiani della Galassia vol. 3, Nebula ha in braccio Star Lord alias Chris Pratt. Grazie alla sua forza, lo mantiene senza fatica. Ma sul set le cose erano ben diverse... com'è stata girata la scena?

In sala trovate già Guardiani della Galassia Vol. 3, l'ultimo capitolo della trilogia Marvel firmato da James Gunn: la squadra torna quasi al completo, e in una scena del trailer (quindi niente spoiler) avete visto che Nebula ha in braccio uno Star Lord alias Peter Quill alias Chris Pratt, privo di sensi. Nella finzione è perfettamente normale: Nebula ha una forza sovrumana. La sua interprete Karen Gillan, tuttavia, è una persona normale. E Pratt non è di certo leggero. Com'è stata girata la sequenza?



Guardiani della Galassia vol. 3 e la bambola di Chris Pratt

È stato nominato in passato uno degli uomini più sexy del mondo da parte della rivista People: Chris Pratt ha di certo un fisico ben piazzato che, ci informano le cronache del gossip, non è mai sceso sotto i 100 chili negli ultimi anni. Nel mondo di Guardiani della Galassia vol. 3 è normale che Nebula non abbia alcun problemi a sollevare il suo Peter Quill come un fuscello, ma Karen Gillan che la interpreta ha usato un metodo più semplice, con la complicità del reparto scenografia del film targato Marvel Studios. Una replica leggera di Chris Pratt!!! La rivelazione arriva da un'intervista di Slash Film a Karen e Pom Klementieff (Mantis).

GILLAN: Naturalmente non lo tenevo in braccio sul serio, perché sembra proprio che non faccia alcuna fatica, un effetto figo. Ma hanno dovuto creare una bambola di Chris Pratt che fossi in grado di portare. [...]

KLEMENTIEFF: Era incredibilmente realistica, faceva proprio paura. La prima volta che l'abbiamo vista, riuscivo a stento a guardarla perché sembrava proprio lui, morto.

GILLAN: Quella cosa aveva proprio i pori, come una persona vera, sulla faccia. Il livello di dettaglio era folle, sembrava davvero lui!

Le attrici confermano che loro e il resto del cast hanno meditato per un attimo di fare selfie o foto buffe con la replica di Pratt, ma alla fine non hanno avuto nemmeno il coraggio, perché ancora impressionate. Il fatto stesso che non si sappia ora che fine abbia fatto il Pratt-bambola è, per dirla con le condivisibili parole di Karen Gillan, "un po' allarmante". Leggi anche Guardiani della Galassia vol. 3, Chris Pratt e James Gunn: "È come finire il liceo"