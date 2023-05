Guardiani della Galassia vol. 3, Chris Pratt e James Gunn: "È come finire il liceo"

News Cinema

Guardiani della Galassia vol. 3 è al cinema, e in conferenza stampa Chris Pratt alias Star Lord e il regista James Gunn hanno fatto un bilancio di questi bellissimi ultimi anni trascorsi sulla saga Marvel.

Guardiani della Galassia vol. 3 è al cinema: come potrete verificare voi stessi quando andrete a vederlo, ha la funzione di un sipario sulla saga dei Marvel Studios così come la conosciamo, oltre a costituire il secondo appuntamento cinematografico della Fase 5 del Marvel Cinematic Universe. In conferenza stampa Chris Pratt, l'imperfetto leader Star Lord dei Guardiani, ha fatto un bilancio dell'esperienza in tutti questi anni, insieme al regista e sceneggiatore James Gunn. Quest'ultimo in particolare ha firmato il suo ultimo lungometraggio Marvel, essendo diventato corresponsabile dei concorrenti DC Studios...



Guardiani della Galassia Vol. 3: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Chris Pratt e i Guardiani della Galassia vol. 3: "E dicevano che il primo film sarebbe stato un flop"

Ora che Guardiani della Galassia vol. 3 è in sala, Chris Pratt non nasconde le sensazioni dolceamare che prova ora, ma prima fa un bilancio del suo personaggio e del suo percorso. Dove andava Peter Quill alias Star Lord? Dov'è arrivato? "Per citare un dialogo del film, è uno perduto, che deve imparare a nuotare. Nella vita troviamo noi stessi nei rapporti con gli altri, ma a volte ci perdiamo. Peter scappava sempre e fingeva di essere qualcun altro. Si è trovato più volte, ma ora si è perso, perché gli hanno levato Gamora".

"Io con James farei pure altri tre film!", scherza Pratt, ma non troppo, tanto che l'ultimo giorno di set ha voluto parlare a tutti, con un discorso. Perché? "Fare film è già divertente in generale, se ti piacciono le persone con cui li fai, ancora meglio. Non sempre l'obiettivo e il viaggio sono tutti e due piacevoli, con James Gunn è successo. Per arrivare a un risultato così, mi sarebbe andato bene anche un viaggio peggiore. [...] Quando finisci qualcosa non vuoi rimpianti. [Per questi film] mi sono sentito sempre presente, sento che è andata alla grande. Ho provato gratitudine, volevo ricordarlo a tutti. Dicevano che il primo Guardiani sarebbe stato un flop, volevo che tutti lo ricordassero. [...] Per me è stato come l'ultimo giorno d'estate dopo la fine del liceo, sentivo la responsabilità che tutti provassero la stessa cosa."

Guardiani della Galassia vol. 3, James Gunn: "Mi mancheranno questi personaggi"

Ormai avviato sulla strada dei DC Studios, dei quali è diventato co-direttore con Peter Safran, il regista e sceneggiatore James Gunn ha firmato con Guardiani della Galassia vol. 3 l'ultimo atto del suo impegno per i Marvel Studios, nel Marvel Cinematic Universe. Guardarsi alle spalle è d'obbligo anche per lui, andando alle origini del progetto Guardiani, il cui primo capitolo uscì nel 2014: "Sentivo la necessità di una space fantasy diversa, la storia generale sapevo già dove sarebbe andata a parare, ma non sognavo che potesse diventare questo fenomeno, avevo solo speranze. Mi ha cambiato tanto."

Il viaggio gli ha dato molto anche per la compagnia: "Sono riuscito ad assumere gente non stronza e affettuosa, alla fine mi sono affezionato! Così fare i film diventa più piacevole, essere sul set è sempre stato il momento migliore delle lavorazioni. [...] Cosa mi mancherà? Mi mancheranno proprio questi personaggi, io li amo sul serio, amo specialmente Rocket. Perché le persone, gli attori e le attrici, le vedrò ancora. I personaggi no."

La saga di Guardiani della Galassia ha funzionato pure grazie alla libertà creativa data a James Gunn. Cosa ne pensa Kevin Feige, boss dei Marvel Studios, non sempre identificati con la libertà autoriale: "Certo avevamo fatto trilogie, ma come mai questa sembra una cosa diversa? Guardiani era fuori dalle dinamiche degli Avengers. Decidemmo che non volevamo parlare solo di supereroi, volevamo fare uno space movie, e se ha funzionato, se è diventato qualcosa di unico nell'MCU, è stato grazie a James. [...] L'obiettivo è sempre stato rendere onore a tutti gli spettatori, fan antichi e nuovi spettatori. E James non voleva nemmeno tradire i fumetti, anche se avrebbe potuto! [...] Gli ho fatto fare di tutto, avevo giusto paura all'inizio che facesse fuori qualcuno!"

A proposito di tocchi autoriali, l'uso delle canzoni di repertorio è un fiore all'occhiello della saga, ma come sceglie Gunn i pezzi? Inserisce amici come i Replacements, o suoi idoli come Alice Cooper. "Di solito la musica la segnalo già sulla sceneggiatura, ma a volte dopo cambio idea. Ora nel film c'è lo Zune con pezzi fino al 2000, potevo scegliere di tutto. Avevo centinaia di canzoni buone per il film." Unico rimpianto? "Cruel to Be Kind" di Nick Lowe è sempre stata in ogni lista di pezzi per ciascun capitolo della saga, ma alla fine non ha mai trovato la scena giusta dove inserirla! Leggi anche Guardiani della Galassia vol. 3, la recensione dell'ultimo atto a firma James Gunn