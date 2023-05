Gran Turismo, il trailer italiano e il poster ufficiale del film tratto dal videogioco

News Cinema

Arriverà il 20 settembre 2023 al cinema Gran Turismo di Neill Blomkamp, non proprio adattamento diretto dei videogame Sony / Polyphony: è infatti basato sulla storia vera di un giocatore. Ecco il trailer italiano e il poster ufficiale.

È sicuramente da tenere d'occhio Gran Turismo, il film che sarà al cinema dal 20 settembre e potrebbe sembrare un semplice adattamento del videogioco pubblicato dalla Sony per più generazioni di Playstation: in realtà il lavoro di Neill Blomkamp porta in sala una storia vera, legata a doppio filo all'esperienza del videogioco e interpretata dal giovane Archie Madekwe, al fianco di David Harbour, Orlando Bloom e Geri Halliwell. Possiamo mostrarvi il trailer italiano ufficiale del lungometraggio, insieme al poster che vedete già qui in alto.



Gran Turismo, la vera storia del film ispirato all'omonimo videogioco

Gran Turismo si ispira a una storia vera: un ragazzo, Jann (Archie Madewke) è un grande esperto dell'omonimo videogioco, e dopo aver vinto una serie di gare sponsorizzate dalla Nissan, sogna ora di diventare un pilota automobilistico nella vita reale. David Harbour di Stranger Things interpreta l'allenatore di Jann, mentre Orlando Bloom è un esperto di marketing. Djimon Hounsou e Geri Halliwell vestono i panni di padre e madre del protagonista.

L'omonima serie di videogiochi di corse, a cura di Polyphony Digital, è partita nel 1997 sulla PS One con appunto Gran Turismo, al quale sono seguiti altri sette titoli, che hanno negli anni caratterizzato varie generazioni di Playstation, fino ad arrivare al recente Gran Turismo 7, pubblicato per PS4 e PS5 (questo senza contare vari spin-off, tra cui una versione dell'esperienza cucita appositamente sulla PSP, nel 2009). Questi titoli possono essere affrontati in modalità arcade, con comandi semplificati, votandosi più a un divertimento superficiale, o in modalità simulativa, la cui precisione è chiaramente la "scintilla poetica" di questo adattamento cinematografico.