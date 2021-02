Gold - La grande truffa: la storia vera che è più folle del film con Matthew McConaughey

News Cinema

Il film con Matthew McConaughey ingrassato e con calvizie incipiente intitolato Gold - La grade truffa, è ispirato a fatti realmente accaduti.

Diretto nel 2016 da Stephen Gaghan, il film Gold - La grande truffa mostra ancora una volta la versatilità di Matthew McConaughey che si è fatto le ossa in molte commedie romantiche come il protagonista solare, simpatico, biondo e muscoloso, prima di stupire tutti con Dallas Buyers Club e vincere un Oscar. Per non parlare poi della grandissima performance nella serie True Detective. L'attore è entrato così nel rango di quei pochi interpreti che possono trasformarsi per un ruolo, alternando le tematiche profonde dei drammi con la leggerezza delle commedie. Se richiesto, la trasformazione può estendersi all'aspetto estetico e in questo senso McConaughey ha fatto del suo meglio per apparire diverso in Gold - La grade truffa, un film tratta da una storia vera.

Gold - La grande truffa: la trama del film

Quando suo padre passa a miglior vita, Kenny Wells (Matthew McConaughey) assume la guida della compagnia mineraria della famiglia nel Nevada, prossima al fallimento per i troppi debiti accumulati. L'uomo cerca nuovi investitori e il sostegno degli istituti bancari, senza successo. La fidanzata Kay (Bryce Dallas Howard) sembra essere l'unica persona rimasta a credere in lui. Quando incontra il geologo Michael Acosta (Edgar Ramírez), Wells inizia grazie a lui una nuova attività di scavi nel Borneo dove pare ci siano giacimenti d'oro da far fruttare. L'americano deve trovare i soldi per avviare la nuova impresa, ma gli impedimenti per procedere con gli scavi sembrano non finire mai.

Gold - La grande truffa: la storia vera

I realizzatori di Gold - La grade truffa si sono ispirati a fatti realmente accaduti per scrivere la storia del film, cambiando alcuni elementi per necessità produttive o di maggiore appeal narrativo per il pubblico americano.