Gloria!: ecco il trailer del film di Margherita Vicario in arrivo al cinema

News Cinema

Presentato in concorso al Festival di Berlino poche settimane fa, questo folgorante e vitale esordio arriva nei cinema italiani - dopo un'anteprima al Bifest - dall'11 aprile con 01 Distribution. Ecco trailer, trama e dettagli su Gloria!.

Come vi abbiamo raccontato tramite le nostre corrispondenze, e questo video in particolare, il Festival di Berlino che si è tenuto in febbraio è stato segnato dalla presenza di una delegazione italiana di tutto rispetto. Tra i film che abbiamo visto e commentato alla Berlinale c'erano Quell'estate con Irène di Carlo Sironi, Il cassetto segreto di Costanza Quatriglio, Dovstoevskij dei Fratelli D'Innocenzo (che è una serie ma uscità a giugno in una versione in due parti per le sale), e, in concorso, Another End di Piero Messina e Gloria! di Margherita Vicario.

Se il film di Messina è giù uscito in sala, dall'11 aprile con 01 Distribution, dopo un'anteprima al Bifest, arriverà anche Gloria!. Un film che, come potete leggere in questa recensione, è un esordio davvero notevole, un esempio di cinema innovativo e vitale, che porta avanti con allegria e musica trascinanti le sue giuste istanze femminili e femministe.

Diretto da Margherita Vicario, anche autrice del copione assieme a Anita Rivaroli, Gloria! è ambientato in un istituto femminile nei dintorni di Venezia nell'anno 1800, e racconta la storia di Teresa, una giovane dal talento visionario che, insieme a un gruppetto di straordinarie musiciste, scavalca i secoli e sfida i polverosi catafalchi dell’Ancien Régime inventando una musica ribelle, leggera e moderna.

Nel film, di cui qui di seguito potete vedere il primo trailer ufficiale e il poster, c'è Galatea Bellugi nel ruolo di Teresa, affiancata da Carlotta Gamba, Veronica Lucchesi (meglio nota come La Rappresentante di Lista), Maria Vittoria Dallasta e Sara Mafodda, con Paolo Rossi, Elio di Elio e le storie tese, Natalino Balasso, Anita Kravos, Vincenzo Crea, Jasmin Mattei a completare un cast davvero azzeccato da molti punti di vista.

Ma ora, largo alle immagini, alla musica e alla felice esuberanza di Gloria!:



Gloria!: Il Trailer Ufficiale del Film di di Margherita Vicario - HD



GLORIA! è una produzione tempesta con Rai Cinema, in coproduzione con tellfilm (Svizzera), con il contributo di MIC – Ministero della Cultura, Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, con il supporto di Ufficio Federale della Cultura Svizzero (UFC), con il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia - FVG Film Commission e della Ticino Film Commission.

Prodotto da Valeria Jamonte, Manuela Melissano e Carlo Cresto-Dina, coprodotto da Katrin Renz. Sul set del film, tempesta, ha adottato EcoMuvi, il disciplinare internazionale di sviluppo sostenibile per la certificazione delle produzioni audiovisive.