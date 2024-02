Il nuovo film del regista di Sole è stato presentato in prima mondiale nella sezione Generation 14plus del Festival di Berlino, e arriverà prossimamente nei cinema italiani. Ecco la recensione di Quell'estate con Irène di Federico Gironi.

Una delle cose che più colpisce, in Quell'estate con Irène, è il silenzio.

No, silenzio non è la parola giusta. La quiete, ecco, meglio.

La quiete, la mancanza di trambusto, rumori molesti, inquinamento acustico.

Non sono fissazioni da critico che sta diventando anziano, da persona comune che viene sopraffatta quotidianamente dal caos e dall’inutile sovrabbondanza sonora (e non solo) del cinema e della vita dei nostri tempi. È, invece, la notazione di quella che è chiaramente una dichiarazione d’intenti, la dichiarazione implicita, poetica e estetica, di Carlo Sironi: che passa tanto da quello che si sente, nel suo film, quanto per quello che si vede.

I suoni che fanno da tappeto sonoro alle parole che vengono pronunciate dalle due protagoniste sono quelli della natura: le foglie scosse dal vento, la risacca del mare. Saltuariamente, questa quiete viene rotta da morbide esplosioni musicali, peraltro tutte di ottimo gusto e subito riassorbite dalla volontà di mantenere nella quiete il tono del film.

Inevitabilmente, questa quiete - che non è stasi, non è nemmeno minimalismo puro e semplice, e che tantomeno non è assenza - si riflette (o è riflesso) del modo in cui Sironi ha deciso di raccontare la storia del suo film e quella delle sue protagoniste, Clara (Maria Camilla Brandenburg) e Irène (Noée Abita), due ragazze di 17 anni che si fiutano, si riconoscono e si accolgono, nel nome delle loro grandi differenze, in un centro estivo per giovani malati di tumore, e che decidono di partire insieme per una vacanza al mare in Sicilia, nella splendida - e quieta - isola di Favignana.

Sono poche le cose che Clara e Irène si dicono e ci dicono, esplicitamente. Quel che il film di Carlo Sironi è in grado di dirci di loro, della loro condizione, dei loro sentimenti, dei loro stati d’animo, è invece tanto, tantissimo, e passa per l’attenzione dello sguardo, per la cura dell’immagine, per la capacità di evocare il cinema e la narrazione dai dettagli e dagli aspetti meno evidenti delle cose e della vita.





Quello della vacanza siciliana di Clara e Irène, dapprima solitaria, poi accompagnata in maniera mai invasiva e sempre piena di garbo con l’incontro con una piccola comitiva di coetanei, è il racconto di tante cose.

Quello di una fase di crescita, di una nuova amicizia. Quello di due giovani donne che provano a affacciarsi per la prima volta alla vita non solo adulta, ma “normale”, lontane dai condizionamenti della malattia e delle famiglie. La storia di due ragazze che abbracciano la vita - in un caso, che assaggiano l’amore - nel tentativo di esorcizzare il suo opposto.

Sironi la morte non la toglie dal quadro, o dall’inquadratura, ma la mette, apparentemente, in secondo piano. La nasconde dietro una freschezza - la freschezza del suo racconto cinematografico, e della pulsione vitale delle sue protagoniste - che è quieta e composta, nouvellevagueiana, elegante, timida e fremente allo stesso tempo.

Una freschezza che allieta il palato, e ristora, come quella di una bibita sorseggiata al sole, mentre ci si abbandona a quella mollezza che solo a diciassette anni si può sentire dentro e attorno a noi.





Quell'estate con Irène è un film di grande eleganza anche nella sua forma, nella composizione delle sue inquadrature, nelle immagini che mette sullo schermo. Ma, anche qui, non si tratta di un’eleganza ostentata, formale, ingessata: è l’eleganza semplice e casual di certi abitini estivi, dei cappelli indossati dalle sue protagoniste, dei loro occhiali, dei loro costumi, dei loro gesti.

Ecco, Quell’estate con Irène è un film che trova la sua eleganza nella spontanea essenzialità del gesto cinematografico, nella rinuncia disinvolta a ogni orpello inutile, a ogni parola di troppo, a ogni suono superfluo.

È così che riesce nel suo intento. È così che è efficace nello slancio vitale che racconta, e nel suo dolente e disinvolto affondare nella dimensione eterea della memoria.

Una memoria che è anche visiva, e che si concretizza con un guizzo di intelligenza nell’uso apparentemente casuale e disinvolto di una videocamera capace di fermare il presente delle protagoniste, e che, in un finale gestito con la grazia di tutto il film, diventa un ponte ideale e commovente tra passato e futuro.