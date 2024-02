Una nuova possibilità di incontrare per un'ultima volta una persona cara scomparsa. Un futuro fantascientifico in cui è al centro l'amore nel film di Piero Messina Another End, con Gael Garcia Bernal, presentato in concorso a Berlino. La recensione di Mauro Donzelli.

Il dopo, come rielaborare la propria vita facendo i conti con un’assenza, e come riempirne lo spazio, quello tramutato in ricordo. Piero Messina in due soli film ha sviscerato con ambientazioni e sfumature differenti temi universali come l’amore e la perdita. Lo ha fatto lavorando sulle tracce lasciate sugli oggetti e i luoghi, da L’attesa di una casa da riabitare da Juliette Binoche, nella sua opera prima, alla possibilità di forzare l’implacabile scorrere del tempo, seppure per un periodo limitato, in Another End. L’occasione per dire di nuovo addio, o magari dirlo per la prima volta, a una persona scomparsa. È questa la prestazione offerta in una società che per tutto il resto appare molto simile a quella in cui viviamo. Promettono di offrire “il tempo per prepararci a dire addio, in attesa che il tempo sciolga i nodi, che risolva le nostre relazioni”.

Ancora una volta i luoghi hanno un’importanza cruciale per Piero Messina, che sembra usare solo la premessa superficiale, con la sua connotazione fantascientifica, scarnificando il genere di ogni archetipo o luogo comune. Il suo immaginario è rappresentato da l’immutabilità delle relazioni umane, dall’amore sublimato in ricordo, rivissuto ossessivamente dal protagonista, ma anche da chi incontra ogni giorno in metropolitana, rigorosamente a occhi chiusi. Una società della nostalgia che non vive più nel presente ma rischia di scivolare in un perenne ricordo, in cui rievocare senza distinzioni diventa la bulimica ossessione di chi non riesce a elaborare e a lasciare andare.

Il litigio rappresenta quel momento da rievocare primariamente, apparentemente in maniera incongrua, ma impagabile, come la tregua e la complicità dopo una feroce discussione, consapevoli di essere uniti (per ora, fino a quando?) da un legame insondabile e impossibile da misurare, rappresentato dall’amore. Sul filo della rottura, ma con la possibilità di tornare indietro, magari dissacrando in una risata il trauma reversibile vissuto fino a pochi istanti prima. Parlando di trauma, l’effetto offerta da Aeterna, società in cui lavora la sorella (Bérénice Bejo) del protagonista, Sal (Gael Garcia Bernal), è lenitivo, certamente non curativo, come viene spiegato in una bella scena in cui vengono messe in chiaro limiti e volubilità della lettura della realtà e della sua proiezione nella testa di noi esseri umani. Perché in questa continua sovrapposizione di piani temporali e oggetti sognati o conservati, è difficile distinguere dove alberghi ancora la realtà.

Sal ha perso Zoe, amore della sua vita con cui qualcosa è sicuramente è rimasto irrisolto, prima di un incidente fatale. Aeterna può riportarla alla vita, per un tempo limitato e secondo certe regole, grazie a corpi “locatori”, scelti attraverso un calcolo algoritmo di compatibilità. Nella “nuova” Zoe (Renate Reinsve), in un nuovo corpo, impara a ritrovare tracce della loro relazione, ma rischia anche di innescare un meccanismo di rinnamoramento, alle prese con la fragile e rischiosa illusione di procrastinare il definitivo addio, l’altra fine del titolo. Uno dei pregi di Another End è il suo suscitare molti interrogativi, senza preconfezionare risposte, più o meno sfornate da algoritmi. Crea un puzzle congruente di emotività e razionalità inseguita disperatamente, in cui ogni sicurezza scivola nella condivisione con chi ci ha lasciato, ritornando a generare parole scambiate. Ci pone di fronte a una di quelle riflessioni etiche spesso assenti - per tabù e ignavia - dal dibattito collettivo.

Se il tempo è l’unica certezza che guida in definitiva ogni relazione umana, quando si sta esaurendo ha il sapore prezioso dell’esclusività riguadagnata. “Usalo bene”, viene detto a Sal, che si muove smarrito ma ostinato, devastato dal senso di colpa. Another End conferma la padronanza formale rara di Piero Messina, la meticolosa costruzione di un universo a sé stante capace di apparire simile ma capace di espandersi, popolando ambienti di ricordi e rimpianti, sulle note di una colonna sonora coinvolgente e non invasiva. Senza che i personaggi rimangano pedine, con un calore suscitato meno da chi è in primo piano nella storia e maggiormente da figure di contorno (genitori, vicini di casa) capaci di apparire e segnare la temperatura emozionale più sincera della storia.