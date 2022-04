Gli amori di Anaïs: una clip in anteprima esclusiva della commedia con Valeria Bruni Tedeschi e Anaïs Demoustier

News Cinema

Una trentenne in cerca continua di qualcosa, piena di impulsiva vitalità. Anaïs Demoustier e Valeria Bruni Tedeschi sono al centro della commedia Gli amori di Anaïs diretta da Charline Bourgeois-Tacquet, al cinema dal 28 aprile.

Il suo nome è Anaïs, proprio come l'attrice che l'interpreta. Ha trent'anni, è irrequieta e sempre in cerca di qualcosa, non ha un soldo e corre sempre. Una commedia su incontro che segna la vita di due persone, Gli amori di Anaïs è una commedia dal tocco lieve e dall'anima profonda, accompagnata dalle musiche di Nicola Piovani, e uscirà in sala dal 28 aprile per Officine Ubu.

La regia è dell'attrice Charline Bourgeois-Tacquet, che per la sua opera prima, presentata alla Semaine de la critique dello scorso Festival di Cannes, si è affidata a due magnifiche interpreti come Anaïs Demoustier e Valeria Bruni Tedeschi.

Un'intesa elettrica fra le due, una questione di sguardi, come dimostra questa clip de Gli amori di Anaïs che vi presentiamo in anteprima esclusiva.



Gli amori di Anaïs: Clip ufficiale in italiano del film in anteprima esclusiva - HD

Gli amori di Anaïs: la trama ufficiale e il trailer italiano del film, al cinema dal 28 aprile

Anaïs (Anaïs Demoustier) ha trent’anni, è senza un lavoro, vive alla giornata in un appartamento che non può permettersi… e corre. Corre sempre e sembra essere inafferrabile, così come lo sono suoi pensieri. La sua vita è così frenetica che nemmeno il suo fidanzato, di cui lei ogni tanto si scorda, sembra riuscire a fermarla. Un giorno però, Anaïs incontra Daniel (Denis Podalydès), un editore che s’innamora immediatamente di lei. Ma Daniel vive con Emilie (Valeria Bruni Tedeschi), un’affascinante scrittrice che, apparentemente in modo inspiegabile, cattura l’attenzione di Anaïs. Le loro strade s’incrociano per un caso fortuito e questo incontro scatena in Anaïs un sentimento che mai aveva provato prima. La ragazza decide così di fare il possibile per incontrare nuovamente Emilie, seguendola ovunque pur di trascorrere del tempo insieme e con lei... fermarsi. Inizia così la storia di una giovane donna irrequieta e di un incontro indimenticabile che le cambierà la vita.