Glen Powell, il nuovo Batman del DCU potrebbe essere lui! L'indizio che ha mandato i fans in tilt

La recente mossa social di Glen Powell ha mandato il web letteralmente in tilt. Secondo molti, sarebbe un palese indizio del coinvolgimento dell'attore in The Brave and The Bold, atteso reboot di Batman diretto da Andy Muschietti. Sarà proprio la star di Twisters il nuovo volto dell'Uomo Pipistrello?

Scoprire chi sarà il prossimo interprete di Batman in casa DC è un enigma non da poco. Con Superman: Legacy programmato per un'uscita a luglio 2025, il film The Brave and the Bold è ancora lontano dallo sviluppo. Tuttavia, non è da escludere che possa apparire in un cameo nell'atteso cinecomic di James Gunn. Ala luce degli illustri predecessori che hanno prestato il volto all'Uomo Pipistrello, le aspettative sono alle stelle. Un particolare gesto social di Glen Powell, nelle ultime ore, ha fatto schizzare il suo nome in cima alla lista dei candidati.

Sono tanti i divi che, negli ultimi mesi, sono stati accostati al reboot di Batman targato DCU. Tra i più gettonati c'era Ryan Gosling, rumor smentito da Gunn in persona. Il direttore creativo dei DC Studios ha negato anche che tra i favoriti ci fossero Jensen Ackles e John Krasinski. Esclusi anche George Clooney, che con il suo cameo in The Flash (2023) ha scatenato un bel polverone, e Robert Pattinson, che indosserà il mantello del Cavaliere Oscuro in un universo separato dal canone DCU (precisamente in The Batman 2).

Veniamo a Glen Powell, sulla cresta dell'onda grazie a titoli quali Tutti tranne te, Hit Man e il recentissimo Twisters. L'interesse dell'attore per il misterioso e pericoloso universo di Gotham, infestato dal crimine, non è sfuggito ai fans. Naturalmente si tratta solo di congetture da prendere con le pinze, sino a che non arriverà un comunicato ufficiale che svelerà lo spinoso enigma. Fatto sta che il richiestissimo attore è stato pizzicato dagli occhi attenti del popolo del web.

In che senso? La star di Top Gun: Maverick ha cominciato a seguire sia James Gunn che Andy Muschietti, oltre a David Corenswet, (nuovo volto di Superman nonché co-star in Twiters) e a Rachel Brosnahan, alias Lois Lane. Muschietti, com'è noto, è proprio il regista di The Brave and the Bold. Che dietro la mossa social, tutt'altro che inosservata, ci sia l'avvio di trattative?

In passato, il 35enne texano ha confidato di non essere particolarmente interessato ad entrare nei franchise dei supereroi, malgrado abbia interpretato un piccolo ruolo in Il Cavaliere Oscuro - Il Ritorno di Christopher Nolan. Un'intervista rilasciata ultimamente a GQ, ad ogni modo, lascia intendere che Powell potrebbe aver cambiato idea, poiché ha ammesso di essere "sempre stato un tipo da Batman".

Darei un'interpretazione selvaggia di Batman. Sicuramente non sarebbe un tono alla Matt Reeves [regista di The Batman, ndr], probabilmente sarebbe più vicino a Keaton.

Oltre ai già citato Clooney e Pattinson, Michael Keaton è stato uno dei primi Bruce Wayne cinematografici nei due Batman diretti da Tim Burton. La trilogia di Nolan ha visto invece Christian Bale nel ruolo del Cavaliere Oscuro. Non dimentichiamo poi Ben Affleck, che ha indossato il mantello per Zack Snyder, e il bistrattato Val Kilmer di Batman Forever (1995). Sarà davvero Glen Powell l'erede di cotanta dinastia? Siamo ansiosi di scoprirlo!