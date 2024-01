Superman: Legacy, Ryan Gosling sarà il nuovo Batman? James Gunn risponde una volta per tutte

News Cinema

James Gunn ha preso di petto i rumors che vorrebbero Ryan Gosling come nuovo volto di Bruce Wayne nel riavvio del DCU. Sarà proprio la star di Barbie ad indossare il mantello corvino di Batman in Superman: Legacy? Lo svela il direttore creativo dei DC Studios.

Non è solo l'identità del prossimo James Bond a stuzzicare un incessante toto-nome tra i fans sui social. Anche scoprire chi sarà il prossimo interprete di Batman è un enigma non da poco. In casa DC, le aspettative per Superman: Legacy sono esorbitanti anche perché, secondo le indiscrezioni, il nuovo Bruce Wayne comparirà in un cameo. È lecito aspettarsi, anche alla luce degli illustri precedenti, che sarà un nome altisonante del grande schermo a prestargli il volto. Tutti gli occhi, ora come ora, sono puntati su Ryan Gosling.

L'attore, impegnatissimo nella stagione degli awards grazie al ruolo di Ken in Barbie di Greta Gerwig, è tra i nomi più gettonati per indossare il mantello del Cavaliere Oscuro nel riavvio del DCU. I rumors hanno raggiunto anche James Gunn e in un modo molto particolare. Il regista si è accorto che, digitando su Letterboxd il titolo di Superman: Legacy, spunta nel cast il nome di Gosling associato all'Uomo Pipistrello.

Il co-presidente dei DC Studios ha deciso di fare chiarezza via Threads e smentire con categorico sarcasmo il coinvolgimento dell'attore canadese nei casting.

Niente da fare: Ryan Gosling is just Ken, almeno per il momento. Facciamo, dunque, il punto della situazione. Gunn ha affermato che non vedremo sul grande schermo il nuovo Batman prima del film The Brave and the Bold (da confondere col The Batman 2 interpretato da Robert Pattinson e diretto da Matt Reeves). L'ipotesi di una fugace apparizione di Bruce Wayne in Superman: Legacy, tuttavia, si è nutrita delle entusiastiche fantasie del pubblico.

Non è infatti la prima volta che Gunn sbugiarda le congetture del fandom. Prima di Ryan Gosling, il direttore creativo dei DC Studios ha smentito che tra i favoriti ci fossero Jensen Ackles e John Krasinski. Esclusi anche il già citato Pattinson e George Clooney, che con il suo cameo in The Flash (2023) ha scatenato un bel polverone. Il Batman di Pattinson, invece, continuerà ad esistere in un universo separato dal canone DCU.

È ancora presto, dunque, per scoprire chi porterà sulle spalle l'ingente responsabilità di interpretare Batman nel riavvio del DCU. Per scoprire, invece, se davvero farà la sua prima apparizione in Superman: Legacy, dovremo attendere la data di uscita del film, l'11 luglio 2025.

L'Uomo d'Acciaio avrà il volto di David Corenswet, affiancato da Rachel Brosnahan nei panni di Lois Lane. Nicholas Hoult sarà Lex Luthor e Isabela Merced interpreterà Hawkgirl. Completano il cast gli attori Edi Gathegi (Mister Terrific), Nathan Fillion (Lanterna Verde), Guy Gardner e Anthony Carrigan (Metamorpho). Presenti anche Sara Sampaio (Eve Teschmacher), Skyler Gisondo (Jimmy Olsen) e María Gabriela de Faría (Angela Spica).