Giovanna Mezzogiorno al Festival del Cinema Europeo: la regia, l'amore per il cinema, il rapporto con Bellocchio

Premiata con l'Ulivo d'Oro alla carriera, Giovanna Mezzogiorno ha incontrato il pubblico e la stampa del Festival del Cinema Europeo 2024. L'attrice ha parlato del lavoro dell'attore, della collaborazione con Marco Bellocchio e Cristina Comencini e della sua passione per il cinema.

Nella sua giornata conclusiva, il Festival del Cinema Europeo ha reso omaggio a Giovanna Mezzogiorno, che ha ricevuto l'Ulivo d'Oro alla Carriera. Ai suoi trent'anni di cinema la manifestazione cinematografica diretta da Alberto La Monica ha dedicato una retrospettiva, di cui fa parte anche Unfitting, un corto che Giovanna ha voluto fortemente dirigere e che affronta il tema del body shaming. Il breve film racconta infatti la storia di un’attrice che viene rifiutata praticamente da chiunque perché non è conforme ai canoni di bellezza del mondo dello spettacolo.

Arrivata a Lecce, la Mezzogiorno ha incontrato prima un numeroso gruppo di studenti e poi la stampa. Seduta accanto a La Monica, appariva serena, luminosa e dolce, ed è stata molto generosa nel rispondere alle domande dei giornalisti, ai quali ha raccontato per prima cosa quanto possa essere insidioso il lavoro dell'attore: "È un mestiere difficile più di quanto non si creda. Io sono molto felice di questi 30 anni di cinema, e il bilancio che faccio è molto positivo. Ammetto però di essermi scontrata con situazioni e cose che non credevo fossero possibili, o meglio non credevo che potessero accadere a me, non per presunzione ma perché mi continuavo a ripetere: 'Ho seminato molto bene, ho lavorato tanto e questa cosa non mi accadrà'. E invece può accadere di tutto, anche perché il nostro è un ambiente molto difficile, molto cattivo. A me non importa, nel senso che non fa niente, che non ha peso. Può avere peso per un periodo, ma poi magicamente smette di averlo, e allora uno va avanti e continua a fare quello che ha sempre fatto: bene, male, mediocremente o in maniera eccelsa. Credo sia importante sapere che tutto ciò a cui in questo mondo viene dato un valore epico o fondamentale in realtà è polvere”.

Giovanna Mezzogiorno ama moltissimo recitare, nonostante le criticità appena descritte, ma chi crede che essere attrice fosse il suo sogno di bambina, si sbaglia. Giovanna aveva altri piani, come lei stessa ha ammesso: "Pensavo di dedicarmi alla danza classica, l'ho sempre amata e ho cominciato a farla a 4 anni. A un certo punto mi sono resa conto che desideravo non tanto ballare quanto insegnare alle piccoline, insomma mi sarebbe piaciuto diventare maestra di ballo. Poi le cose sono andate diversamente. In ogni modo non sono mai stata neanche invogliata ad avvicinarmi alla recitazione dai miei genitori. Da bambina frequentavo i set ma non così spesso, anche se ricordo bene quando a 5 anni andai su un set a Cinecittà".

Ovviamente siamo felici che a un certo punto Giovanna Mezzogiorno abbia capito di voler fare lo stesso mestiere di papà Vittorio. Bisogna vedere se, a questo punto, passerà definitivamente dall'altra parte della macchina da presa o se invece farà la scrittrice. Per chi non lo sapesse, Giovanna ha scritto un libro autobiografico intitolato "Ti racconto il mio cinema" che ha richiesto grande impegno: “Ci tengo a ribadire che il libro e il corto sono due cose che mi sono state proposte. Io ho detto di sì, poi mi sono chiesta: 'Perché ho detto sì?', dal momento che dirigere è difficilissimo e scrivere un libro è una roba allucinante. Riconosco che sono state due esperienze logoranti. Tuttavia, specialmente per il libro, a motivarmi è stata la voglia di far capire anche ai ragazzi di oggi quello che c'è dietro al cinema. Mentre intorno a noi la gente non ha più nemmeno voglia di allacciarsi le scarpe, nel cinema ci sono ancora molto impegno e molta artigianalità, nonostante gli effetti speciali sempre più sofisticati. Ricordo che quando mio papà faceva un film, la sera andavamo a vedere il girato del giorno. C'era la pellicola, e il montaggio non si faceva al computer. Nonostante i progressi tecnologici, il cinema è comunque un mondo che ha bisogno di mani, di braccia, di corpi che si muovono in maniera estremamente coordinata, senza che nessun reparto incida, influisca o travalichi il lavoro di un altro reparto, che arriva immediatamente dopo o immediatamente prima".

Giovanna Mezzogiorno è conosciuta soprattutto per i suoi ruoli drammatici. Ciò non significa che rifiuterebbe un personaggio comico: "Quando mi è stata proposta la leggerezza" - ha spiegato - "l’ho sempre accettata con gioia, ad esempio nell'opera prima in Dorme, che è l'opera prima di Eros Puglielli, poi in Notturno Bus e in Asini. Ho sempre detto sì con gioia ai film non drammatici, poi è vero che sono stata chiamata soprattutto per parti con un peso specifico notevole: film molto belli da guardare ma comunque complessi, che però si sono rivelati delle grandissime esperienze umane. Ho lavorato con registi straordinari che mi hanno fatto scoprire mondi artistici molto particolari.

Giovanna non ama riguardare i suoi vecchi film, però lo fa ugualmente, perché le serve per valutare il proprio lavoro. Guardandosi indietro, la Mezzogiorno ci rivela che uno dei film per lei più complicati è stato Vincere di Marco Bellocchio, in cui interpretava Ida Dalser, la prima moglie di Benito Mussolini: "Vincere è stato un film difficilissimo e direi anche faticoso a livello fisico. Ero in quasi ogni inquadratura e vi assicuro che è una cosa disumana. Inoltre devo dire che il rapporto con Marco è stato complesso, perché è un rapporto che mi sono dovuta costruire e sudare. Non è proprio così immediato Marco, ma siccome dopo pochi giorni avevo capito che a fine ciak venivano a parlarmi i suoi assistenti, gli ho detto: 'Io ti sto dando il sangue, devi darmelo anche tu però. Il nostro dev'essere uno scambio equo’. Per fortuna le cose sono andate bene, però l'inizio è stato impegnativo, dopodiché il lavoro insieme si è rivelato creativo al massimo, perché Marco è davvero un visionario".

Un'altra collaborazione di cui Giovanna è particolarmente orgogliosa è quella con Cristina Comencini: "Con Cristina abbiamo fatto due film insieme che secondo me sono meravigliosi: La bestia nel cuore e Tornare. Tornare non ha avuto grande fortuna, perché è uscito durante il Covid. Con Cristina c'è sempre stato un grande affetto. Le voglio bene, mi fa tanta tenerezza perché sembra una bambina piccola. Cristina ha una fragilità molto esposta, cosa che mi ha sempre commosso. È una qualità bella e rara, perché di solito la gente non mostra le proprie debolezze. Forse lei lo fa inconsciamente. E poi devo dire che ne La bestia nel cuore ho avuto la fortuna di lavorare con Luigi Lo Cascio, e quando si crea una forte alchimia con la persona che ti dirige e la persona che lavora con te, il risultato è magnifico".