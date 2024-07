Giffoni 2024: Il magico mondo di Harold con Zachary Levi e Ozi – La voce della foresta di Tim Harper in anteprima

News Cinema

La 54° edizione del festival del cinema per ragazzi è in programma dal 19 al 28 luglio.

Il Giffoni Film Festival, in programma dal 19 al 28 luglio, si prepara a ospitare due prestigiose anteprime che appassioneranno sicuramente i giovani giurati della 54esima edizione. Si tratta di Il magico mondo di Harold, nuovo film di Carlos Saldanha con protagonista Zachary Levi, e Ozi – La voce della foresta, diretto da Tim Harper e prodotto da Leonardo DiCaprio. I due film sbarcheranno poi al cinema rispettivamente il 12 settembre, il primo distribuito da Eagle Pictures, e il 19 settembre, il secondo distribuito da Notorious Pictures.

Il magico mondo di Harold: La trama e il cast del film di Carlos Saldanha

A metà tra il live-action, family Adventure e comedy, Il magico mondo di Harold si basa la celebre opera di Crockett Johnson, autore e illustratore di fama di una ventina di libri per bambini. Il protagonista del film è l'avventuroso Harold (Zachary Levi) che all'intero del suo libro può dare vita a qualsiasi cosa semplicemente disegnandola. Dopo essere cresciuto e aver disegnato se stesso fuori dalle pagine del libro e nel mondo reale, Harold scopre di avere molto da imparare sulla vita vera e che la sua fidata matita viola può scatenare scherzi molto più esilaranti di quanto avesse mai pensato. Quando il potere dell'immaginazione illimitata finisce nelle mani sbagliate, ci vorrà tutta la creatività di Harold e dei suoi amici per salvare il suo mondo e quello reale. L'appuntamento con l'anteprima per i juror della manifestazione è fissato per il 26 luglio.

La sceneggiatura è di David Guion e Michael Handelman, mentre nel cast troviamo, oltre a Zachary Levi, Lil Rel Howery, Benjamin Bottani, Jemaine Clement, Tanya Reynolds, Alfred Molina e Zooey Deschanel. Il film Sony Pictures è prodotto da John Davis, e i produttori esecutivi sono Jeremy Stein e Jenny Hinkey. Il regista Carlos Saldanha, lo ricordiamo, è uno dei più quotati registi di film d'animazione negli Stati Uniti ed è diventato famoso soprattutto per aver diretto, nel 2002, insieme a Chris Wedge il film L'Era Glaciale.

Ozi – La voce della foresta: Costruire un futuro più sostenibile si può

Verrà presentato in anteprima invece il 22 luglio, nella sezione Premiere fuori concorso, il film d’animazione Ozi – La voce della foresta di Tim Harper, prodotto da Leonardo DiCaprio. La storia è ambientata nella foresta pluviale segue Ozi, una giovane orangotango il cui habitat viene distrutto dall'uomo. Salvata da un gruppo di volontari, impara a comunicare con la lingua dei segni e diventa un'influencer. Un giorno per caso, scopre che i genitori potrebbero essere ancora vivi e parte alla loro ricerca, ma il paesaggio attorno a lei è cambiato: la deforestazione ha distrutto l’ambiente che lei conosceva. Ozi decide così che la sua nuova missione, oltre a quella di trovare i suoi genitori, è far sapere al mondo cosa sta succedendo nella foresta pluviale.

L'obiettivo del film, che usa un linguaggio capace di parlare anche a un pubblico più giovane, è mettere in luce tematiche importanti e di attualità estrema come quella ambintalista. Utilizzando acuti espedienti narrativi, infatti, la storia mostra le sfide affrontate dagli animali quando il loro habitat viene distrutto, offrendo una prospettiva diversa sulla difficile situazione ambientale e riflettendo sulla relazione con la natura e sull'importanza di preservarla.