Giffoni 2024, 100 film in concorso all'insegna di empatìa, confronto e diversità

Dieci distributori internazionali e italiani, tra cui Sony, Universal, Warner e Rai, presentano gli oltre 100 film che a Giffoni 2024, in programma dal 19 al 28 luglio, saranno votati da una giura di 5000 giovani in 33 nazioni.

Si svolgerà dal 18 al 29 luglio la 54ma edizione del Giffoni Film Festival: sono stati comunicati gli oltre cento film del concorso, votati da una giuria di oltre cinquemila giovani in trentatré paesi del mondo. Hanno presentato i loro lungometraggi distribuzioni nazionali e internazionali, dando al giovane pubblico la possibilità di spaziare per stili, budget e culture molto diverse: parliamo di Sony, Universal, Warner, I Wonder Pictures, Movies Inspired, Movimento Film, Ombre Rosse Film Production, Plaion Pictures, Rai e Wanted Cinema. Confronto e incontro, diversità, empatia, passioni e conflitti attraversano tematicamente questi lavori. Leggi anche Giffoni 2024, i primi talent ospiti: Margherita Vicario, Marco D'Amore, Lino Guanciale e tanti altri

Giffoni 2024, i film in concorso nelle varie categorie

I film in concorso al Festival di Giffoni sono divisi in undici categorie, relative alla fascia d'età del pubblico alla quale si rivolgono le opere scelte, che concorrono al Gryphon Film Award. Vediamo come sono distribuiti i film nelle varie categorie, ricordandovi che a ognuna di esse corrisponde anche una selezione di cortometraggi.

Nella categoria ELEMENTS +3 (3-5 anni) si segnalano le avventure di Volpe e Lepre in Fox and Hare Save the Forest, di una bambina che attende una sorella minore in Itty Bitty Princess, e di un gatto alla ricerca di un orsetto di peluche in Tummy Tom and the Lost Teddy.







Nella sezione ELEMENTS +6 (6-9 anni) una bambina mostra solidarietà a una coetanea con papà violento in 2:15PM, due orfani irlandesi arrivano a New York alla fine del 1800 in Buffalo Kids, una ragazza malata di cuore diventa amica di un cane star della rete in Lampo the Travelling Dog, e il giovane Niko entra nelle Forze Volanti di Babbo Natale in Niko - Beyond the Northern Lights (è il terzo atto di una trilogia).







La categoria ELEMENTS +10 (dai 10 ai 12 anni) ospita l'esordio nel lungometraggio animato di Enrico Paolantonio con La bicicletta di Bartali, distribuito da Rai Kids, storia di due adolescenti nella Gerusalemme odierna, che scoprono l'amicizia e un superamento dei pregiudizi, nel ricordo delle imprese non solo sportive di Gino Bartali. Il piccolo Tom visita invece i suoi nonni, vedendo il loro mondo attraverso la sua fantasia di aspirante astronauta, in Greetings From Mars. Lotta contro bullismo e obesità Ben, un dodicenne che sogna di diventare uno chef, in Living Large.







La sezione GENERATOR +13 (dai 13 ai 15 anni) segue un ragazzo taiwanese-americano nell'estate prima del liceo in Didi, un quindicenne alla ricerca di suo padre in Andrea's Love, una dodicenne brasiliana che scopre un nuovo ambiente dopo la separazione dei suoi genitori in Seaside Avenue.







In GENERATOR +16 (dai 16 ai 17 anni), il diciottenne Bruno si confronta con la vecchiaia da gestire di sua nonna in L'edat imminent, mentre finzione e documentario si fondono nel film canadese Gamma Rays che racconta di giovani appartenenti a comunità di immigrati. Lo scenario suggestivo dell'isola di Lewis in Scozia narra di un giovane surfista e di una sua intelligente compagna di scuola in Silent Roar. Un'adolescente malata terminale in Tuesday si confronta infine con la morte, che ha l'aspetto di un pappagallo.







Nella categoria GENERATOR +18 (a partire dai 18 anni), l'americano Good One segue la diciassettenne Sam che cerca di barcamenarsi tra il padre e il suo migliore amico, in una gita di tre giorni nelle selvagge Catskills. In Panopticon, il diciannovenne Sandro in Georgia è disorientato dalla decisione di suo padre di farsi monaco. In Boca Chica, la dodicenne Desi vuole diventare una cantante famosissima, ma nel suo umile mondo corre rischi pericolosi ben lontani da questo sogno.







Assieme a queste categorie, ricordiamo quella dedicata a docenti, genitori e appassionati "Gex Doc", popolata da documentari provenienti da ogni parte del mondo, e la "Parental Experience", concentrata sui temi familiari e genitoriali, dedicata proprio agli adulti interessati a questi temi.

Per ulteriori informazioni, vi rimandiamo al sito ufficiale del Giffoni Film Festival: https://www.giffonifilmfestival.it/.