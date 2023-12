News Cinema

Ghostbusters: Minaccia Glaciale farà di nuovo paura, promette l'attore Kumail Nanjiani

Kumail Nanjiani, nel cast del nuovo Ghostbusters: Minaccia Glaciale al cinema in primavera, ha spiegato in un'intervista come il film di Gil Kenan stia cercando una dimensione un po' paurosa, che dopo il primo capitolo si era andata spegnendo.