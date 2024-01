Ghost, Whoopi Goldberg confessa: "Fu Patrick Swayze ad insistere per avermi nel cast"

News Cinema

Whoopi Goldberg, che per il ruolo di Oda Mae Brown vinse il Premio Oscar, ha raccontato che fu Patrick Swayze a convincerla ad unirsi al cast di Ghost (1990). Il protagonista del cult con Demi Moore è scomparso nel 2009, all'età di 57 anni.

Pochi film d'amore sono in grado di far versare fiumi di lacrime a chi li guarda come Ghost (1990). A molti, basta ascoltare l'intro del brano Unchained Melody per sciogliersi come neve al sole. Il cult diretto da Jerry Zucker, con protagonisti Demi Moore e il compianto Patrick Swayze, è forte tuttavia anche di momenti più leggeri, che stemperano la drammaticità del racconto. Alfiere indiscusso della comicità, in tal senso, è la sedicente medium Oda Mae Brown, alias Whoopi Goldberg.

L'attrice, per il ruolo, si aggiudicò un Golden Globe, un BAFTA il Premio Oscar come Migliore Attrice non Protagonista. È stata la seconda attrice di colore ad aggiudicarsi la prestigiosa statuetta. La prima volta risale ad oltre 50 anni prima, con la vittoria di Hattie McDaniel per Via col vento (1939). Eppure, che ci crediate o no, Whoopi per poco non si lasciò sfuggire la parte. Nel libro 50 Oscar Nights, Goldberg ha raccontato all'autore Dave Karger che, a suo tempo, fu Patrick Swayze ad imporsi affinché fosse lei la sua co-star.

Ricevo una telefonata dal mio agente, Ron Meyer, che mi dice: 'Patrick Swayze è stato ingaggiato per questo film. Patrick non lo farà se non lo fai tu. Puoi trovare un po' di tempo per lui e il regista?

La trama di Ghost è nota a tutti. Sam Wheat (Swayze) lavora in una banca di New York e convive felicemente con la fidanzata Molly Jensen (Demi Moore). Una sera, mentre sta rientrando a casa, la coppia viene aggredita da un rapinatore. Quest'ultimo spara a Sam, che morirà di lì a poco. L'uomo, tuttavia, non abbandonerà il mondo dei vivi: ha il permesso di restare sulla Terra in forma di fantasma, il tempo necessario per sistemare le faccende in sospeso. Sam scoprirà che la sua morte non è stata accidentale, ma qualcuno ha ordinato il suo omicidio. Come far capire a Molly, che non può vederlo, che lui è ancora al suo fianco? È qui che entra in scena Oda Mae Brown (Goldberg), sensitiva imbrogliona, che non solo può vederlo, ma anche comunicare con lui.

Torniamo al primo incontro tra la star di Sister Act (1992), Swayze e il regista di Ghost. Il feeling è scattato immediatamente e la proposta di salire a bordo non ha tardato ad arrivare.

Passano circa 40 minuti e Patrick mi dice: 'Ti prego, fa' il film con me. Io ho pensato: 'Sì, ok'. Ed è così che è successo. Ho detto di sì, non sapendo bene cosa sarebbe stato. Solo quando abbiamo visto il film ci siamo resi conto di quello che avevamo.

Il protagonista di Dirty Dancing (1987) è morto nel 2009, all'età di 57 anni, dopo una lunga battaglia contro il cancro al pancreas. L'attrice, nel libro di Krager, lo ha ricordato con parole molto affettuose: "Era sexy e dolce e, per me, era un essere umano eccezionale".

Come riportato da People, non è la prima volta che l'interprete de Il Colore Viola (1985) ricorda cosa fece Swayze pur di averla nel cast di Ghost. In passato, ospite di No Filter with Naomi (la serie YouTube a cura di Naomi Campbell), Whoopi ha raccontato che, inizialmente, era stata scartata ai casting per il film di Zucker. "Pensano che il tuo personaggio, quella Whoopi, sia troppo grande e che porterà la gente fuori dal film" le svelò il suo agente.

Ma Swayze non si arrese: desiderava lavorare con lei e, alla fine, la spuntò. "Non l'avevo mai incontrato, ma ero una sua fan - ha aggiunto Whoopi, chiacchierando con l'ex top model - Non appena io e Patrick ci siamo guardati, abbiamo iniziato a ridere".