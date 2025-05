George Clooney è Jay Kelly: prima foto ufficiale del film Netflix

News Cinema

La piattaforma ha annunciato un'uscita prevista per il prossimo 5 dicembre per questo nuovo film diretto da Noah Baumbach che vede Clooney protagonista al fianco di Adam Sandler e molti altri nomi noti. Ecco quello che sappiamo di Jay Kelly.

"Tutti conoscono Jay Kelly, ma Jay Kelly non conosce sé stesso".

È questa la logline di un film che si intitola appunto Jay Kelly, vede protagonista George Clooney assieme a Adam Sandler e è il nuovo lavoro di Noah Baumbach.

Netflix, che produce, ne ha appena annunciato la data d'uscita, in piena stagione dei premi, esprimendo così chiare ambizioni: lo vedremo dal 5 dicembre 2025 in streaming, ma è prevista anche un'uscita in sala che negli USA è fissata per il 14 novembre.

Non ci sono ancora dettagli riguardo la trama del film che non siano quelli suggeriti dalla logline, ma sappiamo che Jay Kelly dovrebbe essere una commedia dai risvolti amari, come spesso accade nei film di Baumbach, che in questo caso ha scritto la sceneggiatura assieme alla nota attrice Emily Mortimer.

La Mortimer fa ovviamente anche parte di un cast abbastanza impressionante che, oltre a lei, Clooney e a Sandler, comprende anche: Billy Crudup, Laura Dern, Grace Edwards, Stacy Keach, Riley Keough, Patrick Wilson, Nicôle Lecky, Thaddea Graham, Jim Broadbent, Eve Hewson, Lenny Henry e Josh Hamilton, senza contare ovviamente la signora Baumbach Greta Gerwig e anche la nostra Alba Rohrwacher.

Jay Kelly è il quarto film di fila che Baumbach dirige per Netflix, dopo The Meyerowitz Stories (New and Selected), Storia di un matrimonio e Rumore bianco.