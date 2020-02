Gangs of New York: Daniel Day-Lewis e la preparazione maniacale per diventare Bill il Macellaio

News Cinema

L'attore irlandese, famoso per la sua pignoleria, sul set viveva, parlava ed era aggressivo come il personaggio affidatogli da Martin Scorsese.

Una delle più fulgide interpretazioni di Daniel Day-Lewis, che lo ha portato alla candidatura all'Oscar come miglior attore non protagonista ma non alla vittoria, è legata a Gangs of New York, che ha segnato la sua seconda collaborazione con Martin Scorsese dopo L'età dell’innocenza. Del film con Leonardo diCaprio e Cameron Diaz girato a Cinecittà e dedicato alle gang armate che popolavano il quartiere newyorkese dei Five Points nell'XIX secolo, sono in molti a ricordare soprattutto il personaggio di William "Bill il Macellaio" Cutting, con i suoi baffoni all'insù e la sua inaudita crudeltà. Si tratta di un personaggio realmente esistito di nome Bill Poole su cui l'attore ha lavorato, come sempre ha fatto, con grandissima cura. Tanto a Hollywood quanto in Europa, Day-Lewis è noto per la sua totale identificazione con i personaggi che gli toccano in sorte, e con l'acerrimo nemico di Amster Vallon il nostro non ha fatto eccezione. Del resto, folli seguaci del Metodo si nasce.





Daniel Day Lewis prima di Gangs of New York.

C'è una vastissima letteratura sulle bizzarre abitudini di Daniel Day-Lewis sul set e prima del set, stranezze che hanno aiutato la sua interpretazione e che forse, vista la fatica fatta, hanno contribuito alla sua decisione, presa più e più volte, di smettere di lavorare.

Per L'insostenibile leggerezza dell'essere, dov'era il facoltoso neurochirurgo Tomáš, DDL imparò a parlare ceco. Il regista Philip Kaufman apprezzò lo sforzo, ma lo ritenne eccessivo. Secondo lui l'attore voleva abbracciare anche la cultura e l'anima ceca, e per questo a fine riprese era stremato. Per Il mio piede sinistro, in cui era il pittore e scrittore irlandese Christy Brown, trascorse molto tempo in sedia a rotelle facendosi spesso portare al ristorante. Inoltre apprese come dipingere con il piede. E se, mentre recitava Amleto a teatro, giurò di aver visto il fantasma di suo padre, salvo poi negare il fatto in un'intervista, per L’ultimo dei mohicani imparò a cacciare a scuoiare gli animali, si costruì una canoa e cominciò a portare con sé una pistola ovunque andasse. Ancora, per diventare il Gerry Conlon del film di Jim Sheridan Nel nome del padre, trascorse due giorni e due notti in prigione senza cibo né acqua, e per La seduzione del male rimase diverso tempo nel villaggio ricostruito dagli scenografi su un'isola del Massachussets senza elettricità, dove costruì con le sue mani la casa del suo personaggio.





Come Daniel Day-Lewis è diventato Bill il Macellaio di Gangs of New York