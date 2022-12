Full River Red: primo trailer del nuovo film storico di Zhang Yimou

News Cinema

Il più importante dei registi della "quinta generazione cinese", l'autore di Lanterne Rosse ma anche di film come Hero e La foresta dei pugnali volanti, sta per tornare con un nuovo film epico in costume, di cui vi mostriamo le prime immagini.

Il più noto e importante tra i registi cinesi della cosiddetta "quinta generazione", Zhang Yimou, che nel 2023 compirà 73 anni, continua a lavorare a ritmi elevatissimi.

L'ultimo suo film che abbiamo visto in Italia, notevolissimo, è stato One Second, ma dopo di quello, del 2020, Zhang ha diretto anche lo spy movie Cliff Walkers, un war movie ambientato durante la Guerra di Corea, Sharpshooter, e ha firmato la regia delle cerimonie di apertura e chiusura delle Olimpiadi Invernali di Pechino. E ora sta per debuttare (in Cina, ma anche negli Stati Uniti) un altro film ancora, Full River Red, una vicenda epica ambientata durante la dinasta dei Song meridionali (1127-1279).

Il titolo del film (che in originale è Man Jiang Hong), viene da un poema di Yue Fei, un generale noto per la sua dedizione alla patria che venne ingiustamente accusato e fatto giustiziare dal primo ministro Qin Hui, considerato uno dei più pericolosi macchinatori della storia cinese.

Nel film, scritto da Zhang assieme a Chen Yu, si racconta la storia di un soldato che cerca di sbarazzarsi di un Primo Ministro malvagio (Qin Hui, appunto), durante una missione diplomatica di contatto con una dinastia rivale.

Ecco le prime immagini di Full Red River nel primo trailer statunitense del film.