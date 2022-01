Sharpshooter, il trailer originale del nuovo film di Zhang Yimou

News Cinema

Mentre in alcune sale italiane trovate ancora il suo bellissimo One Second, uscito prima di Natale, arriva online il trailer di un nuovo film del regista cinese, che questa volta racconta la vera storia di un cecchino cinese durante la Guerra di Corea. Ecco il trailer di Sharpshooter.

In qualche cinema italiano trovate ancora il suo One Second, bellissimo, uscito finalmente al cinema dopo qualche anno di misteriose impasse.

Lo scorso aprile invece ci avevamo presentato il trailer di Cliff Walkers, spy-thriller che ancora non abbiamo visto nelle sale ma che alla fine di quello stesso mese aveva aperto il Far East Film Fest di Udine.

Ora, invece, arriva il trailer di un altro film ancora diretto da Zhang Yimou, il grande regista cinese: il trailer di un film intitolato Sharpshooter che racconta la vera storia di un cecchino cinese (si chiamava Zhang Dagong, e ai tempi dei fatti raccontati aveva 22 anni) che durante la Guerra di Corea, settanta anni fa, aveva colpito 214 soldati americani in soli 32 giorni.

Sharpshooter, di cui vi mostriamo il primo trailer originale e che fino a poco tempo fa era noto con il titolo The Coldest Gun, debutterà nei cinema cinesi il 1° febbraio del 2022. Nel cast troviamo Chen Yongsheng, Zhang Yu e Zhang Yi.

Sharpshooter: il trailer del film di Zhang Yimou