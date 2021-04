News Cinema

Cliff Walkers: il trailer dello spy-thriller diretto da Zhang Yimou

Federico Gironi di 15 aprile 2021 2

Prima incursione nell'amatissimo genere dello spionaggio per uno dei maestri del cinema cinese contemporaneo Zhang Yimou. Nel cast ci sono Zhang Yi, Yu Hewei, Qin Hailu, Zhu Yawen. Ecco un trailer in versione originale sottotitolato in inglese di Cliff Walkers.