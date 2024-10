Francis Ford Coppola, Hayao Miyazaki stronca Apocalypse Now: "Perché fare un film del genere?"

News Cinema

Hayao Miyazaki non ha peli sulla lingua e, in un'intervista del 2022, si è scagliato duramente contro uno dei film più famosi diretti da Francis Ford Coppola: Apocalypse Now. Cosa non ha funzionato, secondo il maestro di Studio Ghibli?

Il nome di Hayao Miyazaki è universalmente associato al mondo dell'animazione, ma ciò non significa che il maestro di Studio Ghibli non abbia una solida cultura cinematografica. E anche uno spiccato senso critico. La leggenda dell'animazione giapponese, fresco vincitore del Premio Oscar per Il Ragazzo e l'Airone e prossimo a ritirare il Ramon Magsaysay Award (il Premio Nobel asiatico), ha ispirato molti artisti in tutto il mondo. Al contrario, un grande film di un prestigioso autore - uno del calibro di Francis Ford Coppola - non l'ha affatto ispirato. Per usare un eufemismo.

Miyazaki, in un'intervista datata 2022 con Far Out Magazine, ha criticato aspramente (per non dire stroncato), Apocalypse Now (1979), uno dei titoli più acclamati nella filmografia del regista di Megalopolis. Senza mezzi termini, l'artista giapponese ha definito il capolavoro ispirato a ispirato al romanzo Cuore di tenebra di Joseph Conrad 'inutile'. Ambientato durante la guerra del Vietnam, il dramma bellico ha vinto la Palma d'oro al 32º Festival di Cannes e due Premi Oscar: per la migliore fotografia e per il miglior sonoro. Nel cast, ci sono pezzi da novanta quali Marlon Brando e Robert Duvall... cosa può aver deluso Miyazaki al punto da lasciarsi apertamente andare ad un'invettiva?

Hayao Miyazaki, dure critiche per Apocalypse Now: "Inutile"

Accolto con entusiasmo da pubblico e critica e coronato da incassi da capogiro, Apocalypse Now, si diceva, è stato bocciato su tutta la linea da Hayao Miyazaki. Il regista di La Città Incantata ritiene che gli americani non riescano a catturare adeguatamente la consapevolezza storica nei loro film di guerra, perché sono "troppo impegnati a fare film come videogiochi".

Lo si può vedere anche con Pearl Harbour . E Salvate il soldato Ryan è uno dei peggiori film di questo genere. Le forze aeree bombardano, e poi finisce.

Se non altro, Coppola è in buona compagnia di Michael Bay e Steven Spielberg, tra i titoli invisi al co-fondatore di Studio Ghibli. Quello che l'artista giapponese contesta in particolare in Apocalypse Now, è il modo in cui la guerra viene travisata, vanificando lo spirito del materiale di partenza (il romanzo di Conrad) e senza rendere giustizia agli eventi reali.

Poiché gli americani hanno fatto film sul Vietnam, hanno dovuto fare film sul 'non capire' le cose. Film sul 'non capire gli asiatici', come Apocalypse Now Non riesco proprio a capire perché Coppola abbia fatto un film del genere. Dicono che gli appassionati di aerei amassero guardare le scene degli elicotteri in volo con la musica di Wagner in sottofondo, ma la maggior parte degli appassionati di aerei sono idioti.

Per una simile ragione, Miyazaki criticò in passato anche franchise iconici quali Indiana Jones e Il Signore degli Anelli, rei di aver propagato fantasie coloniali. Il film di guerra perfetto, secondo il regista, esiste ed è Dark Blue World. Il film ceco del 2001, diretto da Jan Svěrák, esplora a suo avviso la barbarie della guerra da una prospettiva umana, invece di drammatizzarla del tutto.

Vedo Dark Blue World come un film consapevole di questo problema; non è fatto da un senso di nazionalismo o da rimostranze storiche represse, ma come un tentativo di mostrare come le persone hanno veramente vissuto in un periodo difficile. Ed è questo il piacevole retrogusto che il film ci lascia.

Chissà se Francis Ford Coppola ha mai letto questa intervista. O cosa pensa, a sua volta, della filmografia del maestro dell'animazione. Probabilmente i pareri altrui, alla luce della popolarità di Apocalypse Now, per il regista lasciano il tempo che trovano. Meno noto, tuttavia, non significa inferiore. Certamente Dark Blue World ha i suoi grandi meriti, per aver colpito Hayao Miyazaki.

La percezione di un'opera, del resto, è legata anche e soprattutto alle nostre aspettative.