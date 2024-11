Flow, una clip dall'affascinante film di animazione, con protagonista un gatto nell'apocalisse

News Cinema

Flow - Un mondo dal salvare, diretto dall'artista lettone Gints Zilbalodis, è nelle nostre sale: ecco una clip dal film di animazione totalmente privo di dialoghi, ma acclamato in tutti i Festival e - si spera - in corsa per gli Oscar.

Un'ora e venti minuti sono una durata irrisoria per la media dei film attuali, senza nemmeno citare le serie più imperdibili che occupano giorni della nostra vita: Flow - Un mondo da salvare dell'artista Gints Zilbalodis, film di animazione presentato ufficialmente dalla Lettonia per la corsa agli Oscar, vi chiede poco del vostro tempo... però vi dà tanto, se glielo lasciate fare. Senza dialoghi, racconta una storia di animali, ma soprattutto di vita. Osservate questa sequenza.

Flow - Un mondo da salvare, cosa racconta il film di animazione lettone